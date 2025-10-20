Jelentősen javult a német lakásépítő ágazat üzleti hangulata

Az ifo intézet hétfőn közzétett felmérése szerint jeletősen javult a lakásépítési üzleti környezet megítélése szeptemberben.

Az ifo intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) hétfőn közzétett felmérése szerint Németországban a lakásépítési üzleti környezetet jellemző index értéke szeptemberben mínusz 21,8 pontra, 2022 augusztusa óta a legmagasabb szintre emelkedett, az előző havi mínusz 26,4 pontról.

A lakásépítéssel foglalkozó vállalatok az előző havinál

lényegesen pozitívabban értékelik mind a jelenlegi helyzetüket, mind a következő hónapokra vonatkozó kilátásaikat.

Bár a lakásépítés terén még nem beszélhetünk valódi fordulatról, azonban úgy tűnik, hogy az ágazat túl van a mélyponton

- nyilatkozta Klaus Wohlrabe, az ifo felmérésekért felelős vezetője.

A pozitív jelek ellenére a megrendelések alakulása továbbra sem kedvező. A projektlemondások által érintett vállalatok aránya 8,4 százalékra csökkent az augusztusi 8,5 százalékról, ám az arány továbbra is magas, míg a megrendeléshiánnyal küzdő vállalatok aránya ez előző havi 45,7 százalékról 46,7 százalékra emelkedett az év kilencedik hónapjában.

Az építési engedélyek számának növekedése még nem mutatkozik meg a rendelésállományban

- tette hozzá Wohlrabe.

