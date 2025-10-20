Kikapcsolt állapotban is mérgezi a levegőt: ez a konyhai berendezés 500 ezer autó károsanyag-kibocsátásával ér fel

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A gáztűzhelyek benzolt, szén-monoxidot, metánt és nitrogén-dioxidot bocsátanak ki, amelyek asztmát, köhögést és zihálást okozhatnak, valamint krónikus betegségek, például rák kialakulásához is hozzájárulhatnak.

Az USA-ban a gyermekkori asztmás esetek 13%-át a háztartási gáztűzhelyek okozzák.

Amint arra a lap emlékezetet, a kutatások szerint a gáztűzhelyről indukciós főzőlapra való váltás több mint 50 százalékkal csökkentheti a beltéri nitrogén-dioxid szennyezést. Egy tanulmány kimutatta, hogy

a gázégők benzolkibocsátása 10-25-ször magasabb, mint a hagyományos elektromos tűzhelyeké, míg az indukciós tűzhelyeknél egyáltalán nem mutattak ki benzolt.

Az indukciós tűzhelyek energiahatékonyabbak és környezetbarátabbak is. A gáztűzhelyek még kikapcsolt állapotban is metánt szivárogtatnak, amely 82-szer gyorsabban melegíti a légkört, mint a szén-dioxid.

Egy Stanford Egyetem által vezetett tanulmány szerint az amerikai otthonokban lévő gáztűzhelyek éghajlati hatása 500 000 benzinüzemű autóéval mérhető össze.

Az Edison Electric közműholding szerint az indukciós tűzhelyek körülbelül háromszor kevesebb energiát használnak, mint a gáztűzhelyek. A szakácsok szerint az indukciós főzés gyorsabb, erőteljesebb és jobban kontrollálható, mint a gázfőzés.

Több amerikai államban törvényjavaslatokat nyújtottak be a gáztűzhelyek figyelmeztető címkézésére vonatkozóan.

Colorado államban már elfogadtak egy törvényt, amely enyhébb figyelmeztetést ír elő: "Ismerje meg a beltéri gáztűzhely levegőminőségre gyakorolt hatásait." A címkéknek tartalmazniuk kell egy QR-kódot is, amely a gáztűzhelyekkel és a háztartási kibocsátásokkal kapcsolatos legfrissebb tudományos eredményekhez vezet.

New York városa 2023-ban olyan törvényt fogadott el, amely betiltja a gázüzemű fűtőberendezéseket, főzőlapokat és vízmelegítőket minden új épületben, és hasonló törvényt írtak alá Kaliforniában is.

Ehhez hasonló európai szabályozás is van már, amely felfutó rendszerben 2035-ig számolna le az újépítésű ingatlanokban a gázeszközök beszerelésében.

Az amerikai Forbes idézi a kutatókat, akik azt tanácsolják: ha gáztűzhelyet használ, gondoskodjon arról, hogy jó elszívója legyen, amely a szabadba szellőztet. Bár az elszívók nem szüntetik meg az összes mérgező kibocsátást, segíthetnek azok csökkentésében.

Ha új tűzhely vásárlását tervezi és aggódik saját és családja egészsége miatt, érdemes megfontolni egy elektromos vagy indukciós tűzhely beszerzését, amely nemcsak egészségesebb, de a klímaváltozás elleni küzdelemhez is hozzájárul – írja az amerikai lap.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images