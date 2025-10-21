A panellakások lehetnek az Otthon Start nyertesei: hol mennyibe kerülnek?

Egyre több az érdeklődő a panellakások iránt, hiszen az Otthon Start program feltételeinek vidéken szinte az összes, Budapesten pedig a panelkínálat 85 százaléka megfelel - derült ki a zenga.hu ingatlankereső portál adataiból. A legdrágább XI. kerület és a legolcsóbb Salgótarján között közel ötszörös a lakótelepi lakások árkülönbsége.

Portfolio Property Awards 2025 A hazai ingatlanpiac ünnepe! - Az elmúlt egy év legkülöngesebb piaci teljesítményei és az elmaradhatatlan üzleti networking! Részletekért kattints!

Egyre több az olyan érdeklődő, aki az Otthon Start program segítségével tervez panellakást venni, mivel az alacsonyabb négyzetméteráraknak köszönhetően szélesebb kínálatból válogathatnak, mint tégla lakások esetében.

Vidéken nagy a kínálat

A főváros kivételével a panelkínálat szinte 100 százaléka megfelel az Otthon Start program előírásainak, azaz, hogy ne kerüljön többe 100 millió forintnál, és legfeljebb 1,5 millió forintos legyen a négyzetméterára.

A zenga.hu ingatlankereső portálon a vármegyeszékhelyeken alig akad 1,5 millió forintos négyzetméterár felett hirdetett panellakás. A 100 millió forintos hirdetési árat pedig csak akkor haladja meg vidéken egy panel, ha például egy teljes szintet hirdetnek meg eladásra. Jó példa erre egy veszprémi 300 négyzetméteres ingatlan, amelyet eddig irodaként használtak.

“Budapesten más a helyzet, ott egyes kerületekben a panelek esetében is nagyobb kompromisszumot kell kötniük az otthon startos vásárlóknak, mert a fővárosban többször fordulnak elő kiugró árazások annak ellenére, hogy a zenga.hu adatbázisa szerint átlagosan 1,2 millió forintos négyzetméteráron hirdetik a paneleket, az átlagár pedig 69 millió forint” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Nagyok az országos különbségek

Kiugró kerületnek számít például a gazdagréti és kelenföldi lakótelepet is magába foglaló XI. kerület, ahol a panellakások átlagos hirdetési ára elérte az 1,5 millió forintot négyzetméterenként, így itt a teljes kínálat csupán 60 százaléka felel meg a programnak. “A többi fővárosi kerületben ugyanakkor legalább 85-95 százalékos megfelelőségi arányokat látunk” - tette hozzá Futó Péter.

A XI. kerület egyébként nemcsak a fővárosban, hanem országos szinten is a legdrágább területnek számít, a legolcsóbb vármegyeszékhely pedig Salgótarján. A kettő között közel ötszörös a lakótelepi lakások árkülönbsége, ami mind a négyzetméterárra (1,506 millió Ft/m2 a 326 ezer Ft/m2-rel szemben), mind a tényleges hirdetési árra (79 millió forint a 17 millió forinttal szemben) érvényes.

Hol nézelődjön, aki otthon starttal panelt vásárolna?

A lakótelepi lakások kínálata a zenga.hu-n jelenleg Pécsen a legnagyobb, de az országos kínálat közel felét négy régióközpont és négy budapesti kerület adja. Nagyon sok lakásból válogathatunk még Debrecenben, Miskolcon és Szegeden is, a fővárosban pedig a III., XVIII., XV. és IV. kerületekben találjuk a legszélesebb kínálatot.

“Országszerte nagyon sok helyen vásárolhatunk az Otthon Start program segítségével panellakást, ami méretéből és beosztásából adódóan jó választás lehet az első lakásukat vásárlóknak, különösen akkor, ha az épület a Panelprogramban is részt vett, vagyis alacsonyabb energiafelhasználás és alacsonyabb rezsiköltségek jellemzik” - emelte ki a zenga.hu elemzési vezetője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ