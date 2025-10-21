Elkezdtek kiszállni a befektetők a magyar lakáspiacról az Otthon Start hatására

A Duna House adatai alapján a befektetési célú ingatlanok eladásainak aránya az elmúlt egy évben egyértelműen élénkülő képet mutatott, különösen Budapesten:
a fővárosban 2024 nyarán még 26-32% között mozgott az ilyen tranzakciók aránya, 2025 nyarára viszont több hónapban is meghaladta a 35-40%-ot,
augusztusban például 41%-ra ugrott. Ez az elmúlt időszak egyik legmagasabb értéke, és jól jelzi, hogy az Otthon Start Program (OSP) bejelentése után sok befektető döntött a kiszállás mellett - fogalmaz a társaság közleménye.
Vidéken a tendencia vegyesebb, de ott is érzékelhető volt mozgás: míg 2024-ben jellemzően 23-27% között mozgott a korábbi befektetésként vásárolt ingatlanok eladási aránya, 2025 nyarán és ősszel több vármegyeszékhelyen, így Győrben, Pécsen, Veszprémben, Debrecenben és Szegeden is többször 30% fölé emelkedett, ami szintén fokozódó piaci aktivitásra utal. „Ez a tendencia jelzi, hogy az OSP bejelentése látványos piaci alkalmazkodást indított el: egyes befektetők értékesítik meglévő ingatlanjaikat, ami az első lakást vásárlók számára még nagyobb kínálatot eredményezhet. Ennek a fő oka, hogy a program keresletet szív ki a bérleti piacról, ami fékezheti a bérleti díjakat, és stagnálást vagy akár csökkenést is okozhat” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Arról, hogy itt az ideje kiszállni a befektetési célú ingatlanokból, Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító-ügyvezetője írt véleménycikket a Portfolio-ra:
