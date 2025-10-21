Kifogásolja a kormány a Strabag késését, felmentette a titoktartás alól

A kormány korábban a Strabagot bízta meg az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszának építésével, de
a megbízó és a vállalat között feszültség alakult ki,
erről itt írtunk bővebben.
Akkor a minisztérium szigorú kommunikációs korlátozást rendelt el a projekttel kapcsolatosan, amit egy október 20-i keltezésű, a Strabag projektvezetőjének szóló levélben Lázár János építési és közlekedési miniszter feloldott, és egy Facebook-posztban közzétett.
A Strabag hónapok óta kifogásokat gyárt, miközben a saját vállalásait sem teljesíti. A cég korábban arra hivatkozott, hogy a szerződés miatt nem kommunikálhat a nyilvánosság felé, és ez akadályozza a tájékoztatást a munkálatokról
- írja posztjában a minisztérium.
A minisztérium elmondása szerint a Strabag vállalta, hogy a garanciális javításokat október 31-ig befejezi, és ennek megfelelően kellett volna haladnia.
Ehelyett a munka üteme messze elmaradt a vállalttól
- tette hozzá a minisztérium.
A poszt szerint azonban a vállalat most, hogy megkapta a felmentést, bármikor bárhogyan kommunikálhat, és sürgeti is a Strabagot, hogy a "határidőre történő, kifogástalan minőségű teljesítéssel" legyen elfoglalva, "ne a magyarázatokkal".
Megkerestük kérdéseinkkel a Strabagot, amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
