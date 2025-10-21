Kifogásolja a kormány a Strabag késését, felmentette a titoktartás alól

Az Építési és Közlekedési Minisztérium feloldotta a Strabag titoktartási kötelezettségét az M30-as Miskolc-Tornyosnémeti között épülő szakaszával kapcsolatban, hogy a vállalat szabadon tájékoztathasson a csúszásról - írja az ÉKM egy Facebook-bejegyzésben.

A kormány korábban a Strabagot bízta meg az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszának építésével, de

a megbízó és a vállalat között feszültség alakult ki,

erről itt írtunk bővebben.

Akkor a minisztérium szigorú kommunikációs korlátozást rendelt el a projekttel kapcsolatosan, amit egy október 20-i keltezésű, a Strabag projektvezetőjének szóló levélben Lázár János építési és közlekedési miniszter feloldott, és egy Facebook-posztban közzétett.

A Strabag hónapok óta kifogásokat gyárt, miközben a saját vállalásait sem teljesíti. A cég korábban arra hivatkozott, hogy a szerződés miatt nem kommunikálhat a nyilvánosság felé, és ez akadályozza a tájékoztatást a munkálatokról

- írja posztjában a minisztérium.

Lázár János Építési és Közlekedési Minisztérium, építési és közlekedési miniszter Lázár János 1975-ben született Hódmezővásárhelyen. Egyetemi tanulmányait Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, 1999-ben szerzett diplomát. Hódmezővásárhely Tovább … Tovább Lázár János 1975-ben született Hódmezővásárhelyen. Egyetemi tanulmányait Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, 1999-ben szerzett diplomát. Hódmezővásárhely

A minisztérium elmondása szerint a Strabag vállalta, hogy a garanciális javításokat október 31-ig befejezi, és ennek megfelelően kellett volna haladnia.

Ehelyett a munka üteme messze elmaradt a vállalttól

- tette hozzá a minisztérium.

A poszt szerint azonban a vállalat most, hogy megkapta a felmentést, bármikor bárhogyan kommunikálhat, és sürgeti is a Strabagot, hogy a "határidőre történő, kifogástalan minőségű teljesítéssel" legyen elfoglalva, "ne a magyarázatokkal".

Megkerestük kérdéseinkkel a Strabagot, amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio