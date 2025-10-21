  • Megjelenítés
Kifogásolja a kormány a Strabag késését, felmentette a titoktartás alól
Ingatlan

Kifogásolja a kormány a Strabag késését, felmentette a titoktartás alól

Portfolio
Az Építési és Közlekedési Minisztérium feloldotta a Strabag titoktartási kötelezettségét az M30-as Miskolc-Tornyosnémeti között épülő szakaszával kapcsolatban, hogy a vállalat szabadon tájékoztathasson a csúszásról - írja az ÉKM egy Facebook-bejegyzésben.
Portfolio Future of Construction 2025
Az építőipar témájában széleskörűen tájékozódhat a Future of Construction konferencián, jegyek itt:
Információ és jelentkezés

A kormány korábban a Strabagot bízta meg az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszának építésével, de

a megbízó és a vállalat között feszültség alakult ki,

erről itt írtunk bővebben.

Akkor a minisztérium szigorú kommunikációs korlátozást rendelt el a projekttel kapcsolatosan, amit egy október 20-i keltezésű, a Strabag projektvezetőjének szóló levélben Lázár János építési és közlekedési miniszter feloldott, és egy Facebook-posztban közzétett.

A Strabag hónapok óta kifogásokat gyárt, miközben a saját vállalásait sem teljesíti. A cég korábban arra hivatkozott, hogy a szerződés miatt nem kommunikálhat a nyilvánosság felé, és ez akadályozza a tájékoztatást a munkálatokról

- írja posztjában a minisztérium.

Lázár János
Építési és Közlekedési Minisztérium, építési és közlekedési miniszter
Lázár János 1975-ben született Hódmezővásárhelyen. Egyetemi tanulmányait Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, 1999-ben szerzett diplomát. Hódmezővásárhely
Tovább
Lázár János 1975-ben született Hódmezővásárhelyen. Egyetemi tanulmányait Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, 1999-ben szerzett diplomát. Hódmezővásárhely Tovább

A minisztérium elmondása szerint a Strabag vállalta, hogy a garanciális javításokat október 31-ig befejezi, és ennek megfelelően kellett volna haladnia.

Ehelyett a munka üteme messze elmaradt a vállalttól

- tette hozzá a minisztérium.

A poszt szerint azonban a vállalat most, hogy megkapta a felmentést, bármikor bárhogyan kommunikálhat, és sürgeti is a Strabagot, hogy a "határidőre történő, kifogástalan minőségű teljesítéssel" legyen elfoglalva, "ne a magyarázatokkal".

Megkerestük kérdéseinkkel a Strabagot, amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.

Kapcsolódó cikkünk

Kiszivárgott a belső dokumentum: megtudhattuk, mi történt az M30-as autópályával

Autósok, figyelem: erre kell számítani a hosszúhétvégén

Gőzerővel fejleszt a logisztikai ingatlancég Lengyelországban

Újabb lezárás jön az M7-es autópályán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
lakások, utca eső és napfény
Ingatlan
Elkezdtek kiszállni a befektetők a magyar lakáspiacról az Otthon Start hatására
Pénzcentrum
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility