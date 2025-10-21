Otthon Start: újabb beruházásokat nyilvánít kiemeltté a kormány, jönnek az első vidéki lakóparkok

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Az indoklás szerint a kormányrendelet célja az első megfelelő otthon biztosításának lehetőségét támogató Otthon Start feltételeit teljesítő lakások építésére irányuló építési beruházások kiemelt beruházássá és a kiemelt beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítása, valamint

a beruházással érintett ingatlanok tekintetében sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények meghatározása.

A beruházások esetében az Országos Építészeti Tervtanács jár el, külön településképi szakmai konzultációnak nincs helye, és településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni – mondaná ki a rendelet. A beruházásokkal érintett ingatlanok, valamint a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanok esetében változtatási tilalom, valamint telekalakítási és építési tilalom nem alkalmazható.

A rendelettervezet az alábbi kiemelt jelentőségű beruházások mindegyikére sajátos beépítési és egyéb szabályokat határoz meg:

Társasházi fejlesztés megvalósítása Veszprém város területén: Veszprém közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 2358/26 helyrajzi számú ingatlan.

város területén: Veszprém közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 2358/26 helyrajzi számú ingatlan. Egykori többfunkciós területen tervezett nagyléptékű lakópark fejlesztés: Szeged közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 24011/51 és 24011/52 helyrajzi számú ingatlanok.

közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 24011/51 és 24011/52 helyrajzi számú ingatlanok. Társasházi fejlesztés kereskedelmi funkciókkal Budapest IX. kerületében: Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerint Budapest IX. kerület belterület 37969/1 helyrajzi számú ingatlan.

Címlapkép forrása: Shutterstock

