Otthon Start: újabb beruházásokat nyilvánít kiemeltté a kormány, jönnek az első vidéki lakóparkok
Otthon Start: újabb beruházásokat nyilvánít kiemeltté a kormány, jönnek az első vidéki lakóparkok

Portfolio
Új rendelettervezetet tett közzé a kormány az Otthon Start program keretében biztosított fix 3%-os hitelprogram feltételeit teljesítő lakásberuházások kiemelt beruházássá és a hozzájuk kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. Eddig két beruházás, a Bayer Construct X. és XV. kerületi fejlesztése kapott rendeletben kiemelt státuszt, most egy veszprémi, egy szegedi és egy Budapest IX. kerületi beruházással bővülhet a lista.
Az indoklás szerint a kormányrendelet célja az első megfelelő otthon biztosításának lehetőségét támogató Otthon Start feltételeit teljesítő lakások építésére irányuló építési beruházások kiemelt beruházássá és a kiemelt beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítása, valamint

a beruházással érintett ingatlanok tekintetében sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények meghatározása.

A beruházások esetében az Országos Építészeti Tervtanács jár el, külön településképi szakmai konzultációnak nincs helye, és településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni – mondaná ki a rendelet. A beruházásokkal érintett ingatlanok, valamint a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanok esetében változtatási tilalom, valamint telekalakítási és építési tilalom nem alkalmazható.

A rendelettervezet az alábbi kiemelt jelentőségű beruházások mindegyikére sajátos beépítési és egyéb szabályokat határoz meg:

  • Társasházi fejlesztés megvalósítása Veszprém város területén: Veszprém közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 2358/26 helyrajzi számú ingatlan.
  • Egykori többfunkciós területen tervezett nagyléptékű lakópark fejlesztés: Szeged közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 24011/51 és 24011/52 helyrajzi számú ingatlanok.
  • Társasházi fejlesztés kereskedelmi funkciókkal Budapest IX. kerületében: Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerint Budapest IX. kerület belterület 37969/1 helyrajzi számú ingatlan.
