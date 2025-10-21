Válaszolt a Strabag a kormány kifakadására

A kormány korábban a Strabagot bízta meg az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszának építésével, de
a megbízó és a vállalat között feszültség alakult ki,
erről itt írtunk bővebben.
A minisztérium reggeli kommunikációjával kapcsolatban megkerestük a Strabagot, a vállalat pedig elmondta, hogy a minisztérium által elvárt, a nyilvánosság felé közölt, a szerintük szakmailag indokolatlanul szoros határidőt a cég nem vállalta.
Erre vonatkozó hivatalos vállalást sosem tudtunk tenni, annak szakmai megalapozatlansága végett
- írja a vállalat e-mailben küldött válaszában.
Október 20-i keltezésű, a Strabag projektvezetőjének szóló levelélben Lázár János építési és közlekedési miniszter feloldotta a projekttel kapcsolatos titoktartási kötelezetséget, amit egy Facebook-posztban közzétett.
A Strabag hónapok óta kifogásokat gyárt, miközben a saját vállalásait sem teljesíti. A cég korábban arra hivatkozott, hogy a szerződés miatt nem kommunikálhat a nyilvánosság felé, és ez akadályozza a tájékoztatást a munkálatokról
- írja posztjában a minisztérium.
A minisztérium elmondása szerint a Strabag vállalta, hogy a garanciális javításokat október 31-ig befejezi, és ennek megfelelően kellett volna haladnia.
Ehelyett a munka üteme messze elmaradt a vállalttól
- tette hozzá a minisztérium.
A Strabag válasza szerint, bár a határidőt nem vállalta, minden szakmailag és technológiailag lehetséges feladatot időben elvégzett, amelyet rögtön a munkaterület átadását követően megkezdett, annak ellenére, hogy a minisztérium az engedély kiadását a bontási munkák megkezdését követően tette csak meg.
A projekt során a töltés elbontására, több mint 760 cölöp fúrására, és közel 300 000 tonna föld felhasználásával történő töltés visszaépítésre került sor - írja a Strabag. A 14 méter magas töltés építése során természetes módon megindult az altalaj tömörödése (szakmailag konszolidációja) – mely egy összetett, időben nem pontosan tervezhető folyamat, és amelyet külső eszközökkel nem lehet befolyásolni. Amennyiben ez a folyamat 60 nap alatt lezajlott volna, ahogyan az ütemezésben figyelembe lett véve, akkor továbbra is csak rendkívül feszített (sok esetben több műszakos) munkavégzéssel lehetett volna teljesíteni az ÉKM által elvárt határidőt - írta a cég.
Elmondása szerint a vállalat a kivitelezés során folyamatosan tájékoztatta a minisztériumot a műszaki előrehaladásról és a konszolidáció állapotáról. A legfrissebb mérések alapján a süllyedés mértéke az előre becsülhető értéknél nagyobb mértékű és lassabb ütemű volt,
így a pályaszerkezet építése jelenleg a műszaki előírások betartása mellett nem lehetséges,
a műszaki előírások nem engedik meg a pályaszerkezet továbbépítését.
A 2025. október 31-i határidő, amelyet szakmai egyeztetés nélkül, a Minisztérium egyoldalúan jelentett be, a fentiekben leírtak alapján nem tartható, annak ellenére, hogy kollégáink kiemelkedő intenzitással dolgoztak a megvalósításon.
- írja a cég.
A Strabag elmondása szerint szeptember 13-án tájékoztatta az ÉKM-et, hogy a mérési eredmények alapján a pályaszerkezeti rétegek építhetőségének a feltételei nem fognak fennállni, így az általa elvárt határidő nem tartható. Ezt követően alternatív megoldásokat is megvizsgált az ÉKM-mel közösen, végül megállapították, hogy a jelenlegi konszolidációs folyamat mellett nem vállalható kockázatot jelentene bármilyen továbbépítés.
Az október 31-től az átadásig terjedő időszak többletköltsége a kivitelezés teljes költségéhez viszonyítva nem releváns, természetesen a folyamatos méréseket és a rendelkezésreállást (munkaerőben, mint gépparkban) biztosítanunk kell ezen időszak alatt is.
- írja a vállalat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A fővárosi panellakásokat drágította meg eddig a leginkább az Otthon Start
A téglalakások ára csökkent az Otthon Centrum kínálatában.
Itt az újabb emelés! Már megint egy magas célár jött ki az OTP-re
Folytatódhat a rali.
Itt az MNB kamatdöntése!
Még várunk a friss üzenetekre.
Otthon Start: újabb beruházásokat nyilvánít kiemeltté a kormány, jönnek az első vidéki lakóparkok
Társadalmi egyeztetésre bocsátották a rendelettervezetet.
Filmbe illő jelenetek játszódtak le: szabályosan kilőtt az érdeklődés a Louvre iránt
Párizsra figyel a világ.
Nemzeti ünnep: teljesen felbolydul a közlekedés a fővárosban, erre érdemes figyelni
Szerdán és csütörtökön is.
Széttépik a 4iG-t és a Rábát
Elképesztő száguldást láthatunk.
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Kinek kell pénzügyi tanácsadó, ha ott a ChatGPT?
Új kihívó van az ember legjobb barátja címért: kutya helyett egyre többen a ChatGPT-re tekintenek barátjukként, tanácsadójukként. Ahogy egyre fejlettebb modellekkel áll elő az OpenAI, úgy n
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda