Válaszolt a Strabag a kormány kifakadására
Válaszolt a Strabag a kormány kifakadására

Az Építési és Közlekedési Minisztérium feloldotta a Strabag titoktartási kötelezettségét az M30-as Miskolc-Tornyosnémeti között épülő szakaszával kapcsolatban, hogy a vállalat szabadon tájékoztathasson a csúszásról - írta reggel az ÉKM egy Facebook-bejegyzésben. A Strabag válaszolt: a nyilvánosság felé közölt, „szakmailag indokolatlanul szoros határidőt" a vállalat nem erősítette meg.
A kormány korábban a Strabagot bízta meg az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszának építésével, de

a megbízó és a vállalat között feszültség alakult ki,

erről itt írtunk bővebben.

A minisztérium reggeli kommunikációjával kapcsolatban megkerestük a Strabagot, a vállalat pedig elmondta, hogy a minisztérium által elvárt, a nyilvánosság felé közölt, a szerintük szakmailag indokolatlanul szoros határidőt a cég nem vállalta.

Erre vonatkozó hivatalos vállalást sosem tudtunk tenni, annak szakmai megalapozatlansága végett

- írja a vállalat e-mailben küldött válaszában.

Október 20-i keltezésű, a Strabag projektvezetőjének szóló levelélben Lázár János építési és közlekedési miniszter feloldotta a projekttel kapcsolatos titoktartási kötelezetséget, amit egy Facebook-posztban közzétett.

A Strabag hónapok óta kifogásokat gyárt, miközben a saját vállalásait sem teljesíti. A cég korábban arra hivatkozott, hogy a szerződés miatt nem kommunikálhat a nyilvánosság felé, és ez akadályozza a tájékoztatást a munkálatokról

- írja posztjában a minisztérium.

Lázár János
Építési és Közlekedési Minisztérium, építési és közlekedési miniszter
Lázár János 1975-ben született Hódmezővásárhelyen. Egyetemi tanulmányait Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, 1999-ben szerzett diplomát. Hódmezővásárhely
A minisztérium elmondása szerint a Strabag vállalta, hogy a garanciális javításokat október 31-ig befejezi, és ennek megfelelően kellett volna haladnia.

Ehelyett a munka üteme messze elmaradt a vállalttól

- tette hozzá a minisztérium.

A Strabag válasza szerint, bár a határidőt nem vállalta, minden szakmailag és technológiailag lehetséges feladatot időben elvégzett, amelyet rögtön a munkaterület átadását követően megkezdett, annak ellenére, hogy a minisztérium az engedély kiadását a bontási munkák megkezdését követően tette csak meg.

A projekt során a töltés elbontására, több mint 760 cölöp fúrására, és közel 300 000 tonna föld felhasználásával történő töltés visszaépítésre került sor - írja a Strabag. A 14 méter magas töltés építése során természetes módon megindult az altalaj tömörödése (szakmailag konszolidációja) – mely egy összetett, időben nem pontosan tervezhető folyamat, és amelyet külső eszközökkel nem lehet befolyásolni. Amennyiben ez a folyamat 60 nap alatt lezajlott volna, ahogyan az ütemezésben figyelembe lett véve, akkor továbbra is csak rendkívül feszített (sok esetben több műszakos) munkavégzéssel lehetett volna teljesíteni az ÉKM által elvárt határidőt - írta a cég.

Elmondása szerint a vállalat a kivitelezés során folyamatosan tájékoztatta a minisztériumot a műszaki előrehaladásról és a konszolidáció állapotáról. A legfrissebb mérések alapján a süllyedés mértéke az előre becsülhető értéknél nagyobb mértékű és lassabb ütemű volt,

így a pályaszerkezet építése jelenleg a műszaki előírások betartása mellett nem lehetséges,

a műszaki előírások nem engedik meg a pályaszerkezet továbbépítését.

A 2025. október 31-i határidő, amelyet szakmai egyeztetés nélkül, a Minisztérium egyoldalúan jelentett be, a fentiekben leírtak alapján nem tartható, annak ellenére, hogy kollégáink kiemelkedő intenzitással dolgoztak a megvalósításon.

- írja a cég.

A Strabag elmondása szerint szeptember 13-án tájékoztatta az ÉKM-et, hogy a mérési eredmények alapján a pályaszerkezeti rétegek építhetőségének a feltételei nem fognak fennállni, így az általa elvárt határidő nem tartható. Ezt követően alternatív megoldásokat is megvizsgált az ÉKM-mel közösen, végül megállapították, hogy a jelenlegi konszolidációs folyamat mellett nem vállalható kockázatot jelentene bármilyen továbbépítés.

Az október 31-től az átadásig terjedő időszak többletköltsége a kivitelezés teljes költségéhez viszonyítva nem releváns, természetesen a folyamatos méréseket és a rendelkezésreállást (munkaerőben, mint gépparkban) biztosítanunk kell ezen időszak alatt is.

- írja a vállalat.

