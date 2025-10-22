Eljött a zártkerti ingatlanok ideje, nagy áttörést hozhat egy jogszabály-módosítás

Az ingatlanközvetítő cég szerint a változás jelentős piaci élénkülést hozhat a hobbikerttel, hétvégi házzal vagy rekreációs célú telkekkel rendelkező térségekben, különösen ott, ahol eddig a művelési ág jogi bizonytalansága korlátozta a forgalmat vagy a finanszírozhatóságot. „A zártkerti ingatlanok jogi státuszának tisztázása egy évtizedek óta húzódó problémát oldhat meg. A várható önkormányzati kijelölések nyomán
számos, eddig nehezen értékesíthető telek kerülhet be a legális ingatlanpiaci körforgásba,
ami rövid távon forgalomnövekedést, középtávon pedig értéknövekedést hozhat az érintett térségekben” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. Elsőként azok az önkormányzatok léphetnek, ahol a zártkerti területek jelentős lakhatási alternatívát vagy rekreációs funkciót töltenek be. Ilyenek például a budapesti agglomeráció települései (pl. Dunakeszi, Szentendre, Érd, Szigetszentmiklós), a Balaton és a Velencei-tó környéki üdülőkörzetek, illetve nagyvárosok, pl. Debrecen, Kecskemét vagy Győr peremterületei. Az első helyi rendeletek akár már novemberben megszülethetnek. Sőt már van is, aki lépett:
Szigetvár például október 30-ára tűzte napirendre a döntést.
A kijelölt övezetekben így felértékelődhetnek a kivonásra alkalmas telkek, miközben a nem kijelölt zártkerti részek várhatóan diszkonttal forognak majd a piacon.
A jogszabály legnagyobb előnye, hogy átláthatóbbá válik a zártkerti ingatlanok jogi helyzete.
Az, hogy az önkormányzatok pontosan kijelölhetik, hol kérhető a „művelés alól kivett” bejegyzés, jelentősen csökkenti a vásárlással járó jogi kockázatokat. Ez különösen fontos lehet azoknak, akik kisebb telekre, hétvégi házra vagy alternatív lakhatásra keresnek megoldást. „A tisztázott jogi státusz nemcsak a biztonságérzetet növeli, hanem a banki finanszírozás elérhetőségét is javíthatja, hiszen a pénzintézetek várhatóan nyitottabbak lesznek az egyértelmű tulajdoni helyzetű ingatlanok hitelezésére. A vevők így szélesebb, biztonságosabban megvásárolható kínálattal találkozhatnak majd, különösen a nagyvárosi agglomerációkban és üdülőkörzetekben” – tette hozzá a szakértő. Az eladók oldalán a jogszabály piaci élénkülést és értéknövekedést hozhat a kijelölt zártkerti területeken. Azok az ingatlanok, amelyek művelés alól kivett státuszt szerezhetnek, keresettebbé válhatnak, hiszen a vevők számára kockázatmentesebb és jobban finanszírozható alternatívát jelentenek. A tisztázott jogi háttér gyorsabb értékesítést hozhat, miközben az árak a fejlesztési potenciállal bíró területeken emelkedhetnek. A Duna House tapasztalatai szerint a hasonló jogszabályi változások nyomán rövid időn belül élénk tranzakciós hullám indulhat meg az érintett területeken, így azoknak az eladóknak érdemes időben lépni, akik szeretnék kihasználni a növekvő keresletet. „A szabályozás változása ráadásul közvetetten erősítheti az Otthon Start Program lakhatást segítő célkitűzéseit is. A zártkerti ingatlanok egy részén ugyanis reális alternatíva lehet kisebb házak, mobilházak formájában fiatalok első otthonainak kialakítása. Különösen a vidéki nagyvárosok peremein, ahol az elérhető árú lakhatás hiánya eddig komolyabb problémát jelentett” – hangsúlyozta Szegő Péter. A programmal kombinálva a mostani jogszabály tehát akár új kínálati szegmenst is nyithat az ingatlanpiacon, amely egyszerre szolgálhatja a fiatal vásárlók, a befektetők és az önkormányzatok érdekeit.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Miközben Trump békíteni próbál, az orosz hadsereg szabályosan szétbombázta Ukrajnát
Masszív támadást indított Putyin.
Erős számokat közölt az UniCredit, de esik az árfolyam
Visszafogottabbá vált az M&A-tranzkciókat illetően a bank.
Kettészakadt a világ: Európa magára vonta a világ haragját
A karbonárazási rendszer megkerülhetetlen, de pusztító ellenállást hozott.
Régiós sikertörténet: így vált Magyarország a közép-kelet-európai árampiac egyik motorjává
A jövőkép is jól néz ki.
Amerikaiak helyett egymásra találtak az európai hírszerzők: CIA-szerű uniós szupertitkosszolgálat jöhet
Trump miatt a bizalomvesztés közelebb hozta egymáshoz az Európai Unió kémeit.
A brit gazdaság legnagyobb kiberkatasztrófája bénította le a Jaguar Land Rovert, a kár tetemes
Mentőövet dobtak a bajba jutott cégnek.
4,5 millióan dolgoznak Magyarországon
Stabilizálódik a munkaerőpiac.
Egymilliárd dollár naponta: hiába a vámháború, özönlik az áru Kínából Amerikába
Megkerülhetetlen az ázsiai ország a globális ellátási láncokban.
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!