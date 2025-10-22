  • Megjelenítés
FONTOS Miközben Franciaország lázad, Olaszország csendben megoldja a nyugdíjkorhatár-kérdést
Épül az első Stop Shop Salgótarjánban
Ingatlan

Épül az első Stop Shop Salgótarjánban

Portfolio
Megkezdődött Salgótarján első STOP SHOP bevásárlóparkjának építése, amely 7500 négyzetméteren 12 üzletnek ad majd otthont, és várhatóan 100 új munkahelyet teremt a városban - közölte a CPI Property Group.
Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A CPI Hungary fejlesztésében megvalósuló kiskereskedelmi park alapkőletételi ünnepségét ma tartották meg, hivatalosan is elindítva ezzel az építkezést.

A látogatók számára játszóteret, kerékpártárolókat, elektromos töltőállomásokat és akadálymentes parkolóhelyeket is biztosítanak.

A CPI közleménye szerint a komplexum nagyjából száz munkahelyet fog biztosítani a településnek. A bevásárlópark várhatóan 2027 első negyedévében nyitja meg kapuit.

Címlapkép forrása: CPI Hungary

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
külterület, zártkert, agglomeráció, tanya, telek, udvar, kert
Ingatlan
Eljött a zártkerti ingatlanok ideje, nagy áttörést hozhat egy jogszabály-módosítás
Pénzcentrum
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility