Épül az első Stop Shop Salgótarjánban

A CPI Hungary fejlesztésében megvalósuló kiskereskedelmi park alapkőletételi ünnepségét ma tartották meg, hivatalosan is elindítva ezzel az építkezést.
A látogatók számára játszóteret, kerékpártárolókat, elektromos töltőállomásokat és akadálymentes parkolóhelyeket is biztosítanak.
A CPI közleménye szerint a komplexum nagyjából száz munkahelyet fog biztosítani a településnek. A bevásárlópark várhatóan 2027 első negyedévében nyitja meg kapuit.
Címlapkép forrása: CPI Hungary
Megvolt a szavazás: szigorúbb határidővel jön az orosz energiáról való leválás, hiába ágál Magyarország és Szlovákia
Brüsszelénél is keményebb határidőket dobtak be.
Szuperraktárral válaszolna Brüsszel a kínai kitettségre
A közös beszerzés lehet a hosszú távú válasz a ritkaföldfémek terén is.
Von der Leyen figyelmeztetése: Európa kiszorulhat a jövő legfontosabb piacairól, ha nem cselekszik azonnal
Fontos kijelentéseket tett az Európai Bizottság elnöke.
Likviditás nélkül nincs növekedés – továbbra is kulcskérdés a finanszírozás a kkv-knál
A források és támogatások célja, hogy az ötletből valóság legyen.
Beismerte a kormány: nem tartható a minimálbér-emelés
Az államtitkár szerint most új tárgyalások kezdődnek.
Miközben Franciaország lázad, Olaszország csendben megoldja a nyugdíjkorhatár-kérdést
Meloniék mégis emelnek.
Bejelentette Vlagyimir Putyin: nukleáris hadgyakorlatot kezd Oroszország
Azt mondja, előre eltervezett esemény volt.
Mutatjuk a befektetéseket, amelyekkel 50 százalékot is lehetett már keresni idén
Elképesztő hozamokat tehettek zsebre, akik mertek kockáztatni.
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!