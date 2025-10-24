  • Megjelenítés
Jön az ősz utolsó nagy hídmosása – Fokozott figyelmet kérnek ennél a dunai átkelőnél
Jön az ősz utolsó nagy hídmosása – Fokozott figyelmet kérnek ennél a dunai átkelőnél

Október 25-én, szombaton a Rákóczi híd megtisztításával befejeződik a főváros szokásos őszi hídmosási programja.

A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziójának munkatársai

szombaton reggel 6:30 és 13:30 között a híd déli (Budáról Pestre vezető oldalát), délután 14:30 és 20:00 óra között az északi (Pestről Budára vezető oldalát) tisztítják meg

környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.

A Rákóczi híd mosása a záró eleme a Budapesti Közművek évente kétszer, tavasszal és ősszel elvégzett programjának, melynek során ütemezetten megtisztul az összes fővárosi dunai átkelő, a városligeti Zielinski híd, valamint a Váralagút.

A Társaság kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek!

Címlapkép forrása: Budapesti Közművek/FKF

