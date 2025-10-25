Kiderült, ki az új tulajdonosa a Belügyminisztérium épületének

A meghiúsult Rákos-Dubaj arab befektetője, Mohamed Allabar magyarországi cége vásárolta meg a Belügyminisztérium Széchenyi téri palotáját.

Az MNV Zrt. szerződései között vette észre a Belügyminisztérium palotájának adásvételi szerződését a Válasz Online, az iratot a Takács, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda készítette. A Belügyminisztérium épületét

15 nagy értékű belvárosi ingatlan egyikeként, a kormányzat zuglói, illetve Ajtósi Dürer sori költözése részeként hirdették meg,

bár maga a minisztérium a Várban újjáépített Királyi Pénzügyminisztérium neogótikus palotájába költözik.

A három műemlék házból álló hatalmas tömb mintegy 50,8 milliárdért kelt el a szeptember 17-ei árverésen, egyetlen jelentkezőként 12,7 milliárd forintos biztosíték már letevő Eagle Hills jelentkezett, amely Mohamed Alabbar egyesült arab emírségekbeli üzletember érdekeltsége.

Az arab befektető jó viszonyt ápol Tiborcz Istvánnal, aki a Portfolio-nak adott interjújában így nyilatkozott róla: „Mohamed Alabbar esetében világ szinten az 5 legjelentősebb ingatlanfejlesztő egyikéről beszélünk, ezért szerintem annak

minden magyar örülhet, ha egy ilyen tudású, ilyen kapcsolatrendszerrel rendelkező befektető Budapestre érkezik,

a magyar fővárosban lát fantáziát és körbesétálja a belvárost. Megtiszteltetés volt találkoznom és eszmét cserélnem vele, mély szakmai benyomást hagyott bennem.”

