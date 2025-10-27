  • Megjelenítés
Értékelte a reptéri vasút terveit Vitézy Dávid: Budapest és a vidék is jól járna vele
Értékelte a reptéri vasút terveit Vitézy Dávid: Budapest és a vidék is jól járna vele

Portfolio
Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője, fővárosi közgyűlési képviselő üdvözölte a kormány hétfőn bejelentett tervét a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez vezető vasúti összeköttetés megépítéséről.

Lázár János építési és közlekedési miniszter, illetve Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn jelentette be, hogy

az országos hálózatba integrált új vasúti pályával teremtenének összeköttetést a ferihegyi repülőtérrel,

továbbá a gyorsforgalmi út is megújulna.

Vitézy Dávid Facebook-oldalán üdvözölte a kormány új terveit. Az eddig ismert tervekkel ellentétben ugyanis nem egy külön vasúti pálya, hanem egy az országos vasúthálózatba integrálódó vasúti pálya vezetne a repülőtérre, amely így mind Budapestről, mind vidékről könnyebben elérhetőbbé válna.

Ez a megoldás Budapesten belül egyszerre a Nyugati pályaudvar felé és a Déli Körvasúton át Kelenföld felé is adna kapcsolatokat, sűrű vonatközlekedéssel (10-15 percenként). Ezáltal számos irányból lenne vonattal elérhető a repülőtér: nem csak a belvárosi Nyugatiból, de Újbudáról, a Közvágóhíd térségéből, de a vidéki nagyvárosok (Debrecen, Székesfehérvár, Nyíregyháza, Kecskemét, Szolnok) felől is

– fogalmazott a várospolitikus.

