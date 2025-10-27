Ezzel a három bankkal egyezett meg az Etele Pláza tulajdonosa

Meglévő hiteleinek refinanszírozásáról és új hitelkeret biztosításáról állapodott meg az Etele Plaza bevásárló- és szórakoztatóközpont tulajdonosa, a Futureal egy három bankból álló hitelezői konzorciummal. Az ingatlanfejlesztő 165 millió eurós hitelszerződést írt alá az Erste Bank Hungary Zrt., az Erste Group AG és az UniCredit Bank Hungary Zrt. alkotta konzorciummal.

Az előző évtized legnagyobb magyarországi bevásárlóközpont-fejlesztési hitelmegállapodását 2018-ban kötötte meg a Futureal az Etele Plaza megvalósításához.

Ezt a tranzakciót most refinanszírozták a partnerek, valamint 2035-ig meghosszabbították a szerződés futamidejét.

A finanszírozó konzorcium részéről a megállapodás jogi támogatását a DLA Piper látta el.

Az idén négyéves Etele Plaza piaci sikerei, valamint a Futureal két évtizedes, stabil pénzügyi és szakmai teljesítménye megteremtették a feltételeket ahhoz, hogy a beruházást kedvező kondíciók mellett, hosszú távra refinanszírozzuk

– hangsúlyozta Gárdai János, a Futureal vezérigazgatója.

Gárdai János, a Futureal vezérigazgatója

A 2021-ben megnyitott Etele Plaza az Etele tér közvetlen közelében a Kelenföldi pályaudvar, a 4-es metró, illetve az M1–M7 autópályák fővárosi bevezető szakaszának találkozásánál található. A több mint 150 üzlet mellett élelmiszer-áruház, éttermek, kávézók, fitneszterem, multiplex mozi, gyermekjátszóház találhatóak itt.

A 55 000 m2 bérbeadható területű Etele Plaza fejlesztésekor központi szerepet kapott a fenntartható működés, ennek megfelelően BREEAM In-Use Outstanding minősítést kapott, az itthoni bevásárlóközpontok közül egyelőre egyedüliként.

A bevásárlóközpont speciális hőenergiakört alkalmaz, ami ötvözi a szellőzést és a hővisszanyerést, így az időjárás és a bent tartózkodók számának függvényében optimalizálja a hűtést és fűtést. Segítségével már 2023-ban 15 százalékkal alacsonyabb fogyasztást értek el az indulási értékekhez képest, a rendszert pedig folyamatosan finomhangolják.

A Futureal a kelet-közép-európai régió egyik vezető ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportja, portfóliója több mint 240, összesen több mint 4 millió négyzetméter bruttó alapterületű ingatlanfejlesztési projektet tartalmaz, 6 milliárd eurót meghaladó értékben.

Címlapkép forrása: futureal