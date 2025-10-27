Ezzel a három bankkal egyezett meg az Etele Pláza tulajdonosa

Az előző évtized legnagyobb magyarországi bevásárlóközpont-fejlesztési hitelmegállapodását 2018-ban kötötte meg a Futureal az Etele Plaza megvalósításához.
Ezt a tranzakciót most refinanszírozták a partnerek, valamint 2035-ig meghosszabbították a szerződés futamidejét.
A finanszírozó konzorcium részéről a megállapodás jogi támogatását a DLA Piper látta el.
Az idén négyéves Etele Plaza piaci sikerei, valamint a Futureal két évtizedes, stabil pénzügyi és szakmai teljesítménye megteremtették a feltételeket ahhoz, hogy a beruházást kedvező kondíciók mellett, hosszú távra refinanszírozzuk
– hangsúlyozta Gárdai János, a Futureal vezérigazgatója.
A 2021-ben megnyitott Etele Plaza az Etele tér közvetlen közelében a Kelenföldi pályaudvar, a 4-es metró, illetve az M1–M7 autópályák fővárosi bevezető szakaszának találkozásánál található. A több mint 150 üzlet mellett élelmiszer-áruház, éttermek, kávézók, fitneszterem, multiplex mozi, gyermekjátszóház találhatóak itt.
A 55 000 m2 bérbeadható területű Etele Plaza fejlesztésekor központi szerepet kapott a fenntartható működés, ennek megfelelően BREEAM In-Use Outstanding minősítést kapott, az itthoni bevásárlóközpontok közül egyelőre egyedüliként.
A bevásárlóközpont speciális hőenergiakört alkalmaz, ami ötvözi a szellőzést és a hővisszanyerést, így az időjárás és a bent tartózkodók számának függvényében optimalizálja a hűtést és fűtést. Segítségével már 2023-ban 15 százalékkal alacsonyabb fogyasztást értek el az indulási értékekhez képest, a rendszert pedig folyamatosan finomhangolják.
A Futureal a kelet-közép-európai régió egyik vezető ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportja, portfóliója több mint 240, összesen több mint 4 millió négyzetméter bruttó alapterületű ingatlanfejlesztési projektet tartalmaz, 6 milliárd eurót meghaladó értékben.
Címlapkép forrása: futureal
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Szétszedték Oroszország legújabb fegyvereit: kiderült a kellemetlen igazság a "szuperrakétákról"
Ezekket a fegyverekkel az ukrán energiaellátó infrastruktúrát bombázták.
Kitört a béke, beszakadt a népszerű befektetés
Mást áraznak a befektetők.
Óriási győzelmet aratott a láncfűrészes elnök a kritikus választáson
Folytatódhat a gazdasági reform.
Pusilin: hamarosan vége a csatának – Oroszország stratégiai győzelmet fog bejelenteni
Pokrovszk hamarosan eleshet.
Fontos könnyítésre hívja fel a figyelmet a NAV
Júliustól él.
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.
Tragikus gyorsasággal pusztul a természet, csak a fotók maradnak
A természetfotós a klímaváltozás krónikása.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod