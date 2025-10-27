Még tovább fonódhat a fonódó villamos Budán – Térképen a tervek

Karácsony Gergely és Vitézy Dávid is megosztotta a Facebookon vasárnap azt a posztot, amelyben elmondták, közösen fogják előterjeszteni a főváros illetékes bizottságában a budai fonódó villamoshálózat meghosszabbításának tervét.
A fonódó villamoshálózat második ütemének tervei már készen vannak, a kivitelezés tendereztetése zajlik. Ebben a körben a Szent Gellért tértől a Budafoki út / Dombóvári útig hosszabbítanák meg a budai fonódó villamoshálózatot a Duna mentén.
A főpolgármester és Vitézy Dávid hétfői kezdeményezése arról szól, hogy
kezdjék meg a budai fonódó villamoshálózat harmadik szakaszának tervezését, amely a Budafoki út / Dombóvári úttól egészen a Savoya parkig meghosszabbítaná a villamoshálózatot.
A beterjesztők szerint az új fejlesztésre azért van szükség, mert a Duna mentén a Rákóczi hídtól délre az utóbbi időben rengeteg ingatlan épült, a környék közösségi közlekedése azonban még megoldatlan.
Újbuda Duna-parti sávja az elmúlt években Budapest egyik legnagyobb fejlesztési területévé vált – irodák, lakóparkok, új városrészek nőttek ki a földből a Dombóvári úttól egészen a kerülethatárig a régi ipari területek helyén. És bár a barnamezős beruházások sora jó hír a város szempontjából, de az elmúlt két évtized városfejlesztési döntései nyomán gyakran olyan szigetszerű lakó- és irodafejlesztések jöttek létre, kevés zöldfelülettel, hiányos gyalogos- és kerékpáros kapcsolatokkal, zsúfolt buszokkal és szinte teljesen hiányzó kötöttpályás közlekedéssel, amivel nem lehetünk elégedettek
– fogalmaztak.
Karácsony és Vitézy ezért olyan előterjesztést nyújtott be, amely szerint a jövőben
minden új lakásberuházónak hozzá kell járulnia a villamosvonal fejlesztéséhez.
Vitézy Dávid hétfőn a bizottságban arról beszélt, hogy 10 ezret meghaladó lakás épülhet fel ebben a térségben a következő években.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
