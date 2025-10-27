Otthon Start: lecsengett az első érdeklődési hullám, de érik a következő

Október 13-19 között az eladó lakások és házak iránti telefonos érdeklődések száma csökkent az előző hetekhez képest, mivel az augusztusi és szeptemberi heti átlagokhoz képest 20 százalékkal esett vissza a kereslet - írja elemzésében az ingatlan.com.
A lecsengésnek vannak természetes okai is, mivel az év vége közeledtével a lakásvásárlói aktivitás mindig alábbhagy
– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
A heti adatokat éves összevetésben nézve stagnálás látható, ami azért fontos, mert 2024-ben magas volt a bázis, hiszen tavaly októberben az állampapír-befektetésekből kiszálló vásárlók már erős keresletet generáltak a piacon, különösen a vármegyeszékhelyeken és a fővárosban.
A lakáspiac szezonális trendjei és a nemrég bejelentett módosítások kapcsán viszont már körvonalozódnak a következő otthon startos keresleti hullámok, amik 2026 első pár hónapjában söpörhetnek végig az ingatlanpiacon.
Egészen a múlt hétig, vagyis október 19-ig az idei kereslet országos szintje 20-30 százalékkal haladta meg a 2022-2023-as évek teljesítményét, vagyis
2025 őszének első felében elképesztő tempót produkált a lakáspiac vásárlói oldala
– tette hozzá Balogh.
A friss adatok éves szinten vegyes képet mutatnak, és arra utalnak, hogy a kereslet súlypontja egyértelműen a vidéki térségek felé tolódik. A községekben eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma október utolsó 2 hetében (október 13-26. között) éves összevetésben 27 százalékkal nőtt, a városokban 13 százalékkal, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban pedig 10 százalékkal emelkedett.
Ezzel szemben a fővárosi kerületekben a kereslet 8 százalékkal elmarad a tavalyi szinttől, ami 2024-ben képest visszafogottabb fővárosi aktivitást jelez. A Budapesten látható éves csökkenés részben a magasabb áraknak és a tavalyi intenzív befektetői jelenlétnek köszönhető.
A szakember szerint újabb élénküléssel lehet számolni a következő év elején.
Egyrészt azért, mert karácsonyi időszakban sok család dönt a lakhatási tervekről és ennek hatása januárban rendszerint megjelenik az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések számában.
A 3 százalékos lakáshitel miatt idén még többen dönthetnek az év vége előtt lakásvásárlás mellett. További fontos tényező, hogy várhatóan februárban lép életbe a társasházi építményi jogról szóló törvény, ami új lendületet adhat az új építésű, tervezőasztal mellől hitellel megvásárolható lakásoknak. Mivel az utóbbi hetekben egyre több budapesti és vidéki Otthon Start-kompatibilis társasház megépítéséről érkeznek a hivatalos és piaci hírek, ezért az első lakásvásárlók egy része már kifejezetten ezekre vár.
Az általuk generált kereslet január közepén és február elején lesz érezhetőbb, ha megjelennek a kínálatban a beharangozott projektek.
– adott előrejelzést a következő időszakra Balogh László.
A kereslet lecsengésének természetes és szezonális okai is vannak, hiszen az állami támogatások bejelentése vagy bevezetése utáni első hetekben mindig intenzívebben nő az érdeklődések száma.
A jelenlegi adatok alapján tehát
élénk első negyedév várható 2026-ban is a lakáspiacon.
Az ingatlan.com előrejelzése szerint az adásvételek száma idén elérheti és meg is haladhatja a 160 ezret, amire utoljára 2018-ban és 2021-ben volt példa.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
