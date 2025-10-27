Telex: új üzemeltetőt kap a Papp László Budapest Sportaréna, ismert név tűnik fel mögötte

A portál értesülését mind az állami Nemzeti Sportügynökség (NSÜ), mind maga a Rampart Kft. megerősítette.

A mostani üzemeltető a néhai Demján Sándor nevéhez köthető Gránit Pólus csoport, amely 2005-ben húsz évre kapta meg a sportcsarnok üzemeltetését.

Gyertyánfy Miklós, a csoport vezetője a Telexnek megerősítette, hogy az év végével megszűnik az üzemeltetési szerződés, amit ők nem hosszabbítanak meg. Elmondta, összességében eredményes két évtizedet zárnak; mind a vállalatcsoport, mind az állam jól járt.

A Sportaréna tulajdonosa a magyar állam, az új üzemeltetési pályázatot az NSÜ Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. fogja kiírni. Ez azonban még nem történt meg, és egyelőre vélhetően nem is fog, ugyanis 2026. január 1-je és december 31-e között a Tiborcz István érdekeltségébe sorolt Rampart-csoport kapja meg ideiglenesen az üzemeltetés feladatait.

Ezt maga a vállalatcsoport is megerősítette.

Célunk, hogy több évtizedes rendezvényszervezési és rendezvénycatering tapasztalatunkra építve a 2026-os évben is sikeres sport- és kulturális eseményeknek adjon otthont az Aréna. A létesítmény hosszú távú, 2026-on túli üzemeltetési koncepciójának és konstrukciójának kialakítása a tulajdonosi jogköröket gyakorló NSÜ kompetenciája, arról társaságunknak nincs információja

– írták a Telexnek.

Az NSÜ is megerősítette, hogy a Rampart Aréna Kft.-vel kötnek bérleti szerződést a 2026-os évre. A kft.-t idén szeptember 16-án alapították.

