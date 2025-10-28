Bemondta a szakértő, ez kellene a megfizethető Otthon Startos lakásárakhoz

A téma szakértőivel találkozhat a Portfolio Future of Construction 2025 konferencián: a hazai építőipar krémje november 11-én tartja találkozóját.
Az otthon startos lakásvásárlók többsége egyelőre használt lakásban gondolkodik, de erős a kereslet az új építésű, a program feltételrendszerének megfelelő lakások iránt is. Bár sok fejlesztő bejelentette, hogy tervez ilyet építeni, a legtöbb ilyen otthonra még várni kell, a jelenleg elérhető új lakások többségét drágábban kínálják, mint a program szabta 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafon.
Hogyan lehetne faragni a költségeken?
Ha az állam vagy az önkormányzat a piaci árnál kedvezőbb áron biztosítana építési telket, azzal támogathatná a megfizethető lakások építését: alacsonyabb telekár akár 100 ezer Ft-tal csökkentené a lakás négyzetméterárát - mondta el Kiss. Egy másik költségelem a finanszírozás, ennek 100 lakásonként 1 milliárd Ft a költsége. Ennél kedvezőbb finanszírozási lehetőség újabb 100 ezer Ft-tal csökkenthetné a lakás négyzetméterárát. Csak ezzel a két elemmel csökkentve máris az 1,7 millió Ft-os budapesti átlag négyzetméterár helyett sikerülhet elérni az 1,5 millió forintot.
A parkolószám szabályozásával is lehet költséget csökkenteni. Ahol jó a tömegközlekedési kapcsolat, ott indokolatlan drágán a sok parkoló. Ha a jelenlegi szabályozáshoz képest csak 50 százaléknyi parkolót kellene építeni, az is 100 ezer Ft-ot csökkentene négyzetméterenként a lakások árán.
Az Otthon Start programban olyan műszaki tartalommal készülnek a lakások, mint más fejlesztések esetében, ugyanabban a minőségben, kedvező rezsivel energiatakarékos épületek épülnek, ezen a téren nincs változás. De az olyan extra szolgáltatások elhagyásával, mint a közösségi terek, az exkluzív homlokzat, illetve sztenderd minőségű megvalósítással ismét kedvezőbb építési költséget lehet elérni. Lehetőség lenne továbbá a magasházak építésére: ha ugyanazon a telken néhány szinttel többet lehetne építeni, akkor összességében csökken a kivitelezés egységnyi költsége, ezzel a négyzetméterár is.
Budapest kontra vidék
Bár jó lenne, ha a kormány differenciálni tudna Budapest és a vidék között az Otthon Start Programban a négyzetméterár-plafonnal és a vételárplafonnal kapcsolatban, de erre a választásokig jó eséllyel nincs mozgástér – mondta el Kiss.
A budapesti teljesen más lakóingatlan-piac, teljesen más az árazása, mint vidéken, és ezért, ha az a cél, hogy Budapesten is ne csak a külvárosban, hanem a középső zónában is nagy számban épüljenek megfizethető lakások, akkor érdemes megfontolni akár a 1,5 millió forintos négyzetméterár, akár az árlimit terület alapú differenciálását
– mondta a szakember.
Várakozása szerint, ha a kormány azt látja majd, hogy a keresletet jól kielégíti a növekvő kínálat, akkor megfelelőnek találja majd a rendszer kialakítását, de ha ez nem így lesz, akkor újabb kiemelő rendeletekkel fogja potenciálisan tovább támogatni a kínálati oldalt.
A kereslet csökkenésére jelen pillanatban senki sem számít.
A mostani intenzív keresletnövekedés esetleges lassulása esetén is magas szinten stabilizálódó, folyamatos, hosszú távú jelentős keresletet vár Kiss.
Minden program elején felfutás van, mert akkor a legintenzívebb a kereslet, majd hosszútávon beáll egy átlagos szintre. Persze az az izgalmas, hogy hol lesz ez az átlagos szint, ez az átlagos magasság a keresletoldalon, és hogy a kínálat ezt jól le tudja-e követni
– mondta el az alelnök.
Használt lakások előnyben
Az Otthon Startot igénybe vevők 80-90 százaléka használt lakást vásárol, bár
az elfogadható minőségű használt lakások száma már erősen csökkent.
Emiatt egyre inkább a felújítandó lakások irányába fordulnak a vásárlók, ami pedig várhatóan felújítási megrendeléseket fog generálni.
A fennmaradó 10-20 százalék az új lakások felé nyitott, de ezek átadására nagyjából két évet kell várni. Az új lakásoknál 1,5 millió forint körüli árak jellemzőek, míg egy azonos méretű használt lakást akár 1-1,3 millió Ft körüli négyzetméteráron lehet megvásárolni.
Kiss véleménye szerint a várható megrendelés-növekedést a következő egy-két évben bírni fogja az építőipar, ami most 80%-os kihasználtsággal működik. A fennmaradó 20%-ot a felújítások és a növekvő lakásépítések is segítenek majd kihasználni, de a szakember nem számít jelentős építőipari kapacitáshiány kialakulására.
Egy-egy szakiparban lehet, hogy ez már érződni fog, de nem ez lesz a jellemző
– tette hozzá.
Változásra és kihívásokra akkor kell majd készülni, amikor az állam visszatér az építési piacra.
Míg most viszonylag kevés kapacitást kötnek le állami projektek, a költségvetés helyzetének javulása és az ennek nyomán újrainduló beruházások potenciálisan növelik majd a terhelést.
Ebben a helyzetben újra az a veszély fenyegethet majd, hogy megindul az állami szektor és a magánszektor közötti versengés az építési kapacitásokért, ami árfelhajtó hatást eredményezhet.
Bízunk abban, hogy tanultunk az eddigi hibákból, és ezeknek a ciklusoknak a figyelembevételével fogja az állam a beruházásigényét a piacra hozni. Úgy, hogy elegendő időt kapnak a szereplők, és a nagyobb igényhez alkalmazkodva bővíteni tudják a kapacitásaikat
– mondta Kiss.
