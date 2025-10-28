  • Megjelenítés
Döntött a kormány: ezekben a városokban lesz a rozsdaövezetből lakásprojekt
Portfolio
Szentgotthárdon és Monoron kezdődhetnek új lakásépítési projektek, olyan, korábban elhagyott ipari területeken, amik tájsebként rontják a városképet és a környezet minőségét – írja közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium. A kormány célja, hogy az ország elhagyatott, kihasználatlan ipari területeit hasznosítsa, és ezzel párhuzamosan a magyar lakásépítési programot is megerősítse.
A barnamezők beépítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy az országos, jelenleg évi 10 ezres lakásszámot a jövőben megtöbbszörözzük

– írja a minisztérium.

A fejlesztések országos szintű ösztönzése érdekében folyamatban van az Országos Barnamezős Kataszter létrehozása. Az átfogó adatbázis tartalmazni fogja az összes elhagyott ipari területet, így a fejlesztők és befektetők láthatják majd, hogy hol, milyen feltételekkel, illetve milyen kedvezmények és támogatások igénybevételével valósulhatnak meg új beruházások.

Szentgotthárdon és Monoron az Otthon Start Program keretében megvalósuló lakásépítések kaptak engedélyt

– szól a közlemény.

