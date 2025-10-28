Döntött a kormány: ezekben a városokban lesz a rozsdaövezetből lakásprojekt

Portfolio 2025. október 28. 08:34

Szentgotthárdon és Monoron kezdődhetnek új lakásépítési projektek, olyan, korábban elhagyott ipari területeken, amik tájsebként rontják a városképet és a környezet minőségét – írja közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium. A kormány célja, hogy az ország elhagyatott, kihasználatlan ipari területeit hasznosítsa, és ezzel párhuzamosan a magyar lakásépítési programot is megerősítse.