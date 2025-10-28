Gigantikus hiány feszíti szét Európa kulcsfontosságú ágazatát, Magyarország meg átesett a ló túloldalára

Az európai logisztikai ingatlanpiacon, amelynek összértéke mintegy 500 milliárd euró, a fejlesztéseket egyre több akadály lassítja és drágítja. Ebben a helyzetben a végfelhasználókhoz közel, kínálatilag szűk piacokon lévő eszközök erősebb bérleti díj-növekedést mutatnak, mint a periférián elhelyezkedők - írja a tanulmány.
A jelenlegi európai logisztikai ingatlanállomány nem elég a fogyasztói bázis kiszolgálásához: a hiány pótlásához több mint 150 milliárd eurónyi új fejlesztésre lenne szükség.
Ez a világ egyik legnagyobb logisztikai ingatlanlehetősége, de csak ott, ahol új kínálat ténylegesen kivitelezhető
- írja a tanulmány.
A jelenlegi építési ütem mellett a különbség felszámolása körülbelül nyolc évet és több mint 150 milliárd eurónyi befektetést igényelne
– mondta Eva van der Pluijm-Kok, a Prologis Europe Research alelnöke.
A magyar logisztikai piacon ezzel szemben a gyors bővülést követően megugrott az üresedési ráta. A túlkínálat visszafogja a teljesítményt és növeli a kockázatokat, mivel a gyengébb kereslet hosszabb bérbeadási időt von maga után az új fejlesztéseknél.
Az itthoni piac korrekciója során az akadályok kevésbé szabályozási, sokkal inkább piaci jellegűek,
a túlkínálat vált a magyar logisztikai kilátások meghatározó tényezőjévé.
A stratégiai elhelyezkedésű, magas színvonalú létesítmények kevésbé érintettek, bár a jelenlegi piaci környezetben ezek esetében sem könnyű a helyzet - írja a ProLogis.
Címlapkép forrása: Prologis
