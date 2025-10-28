  • Megjelenítés
Rendkívüli közgyűlést hívott össze a Duna House
A Duna House Holding Nyrt. igazgatósága összehívta a társaság rendkívüli közgyűlését a BÉT honlapján megjelent közlemény szerint.

A közgyűlés

  • időpontja: 2025. november 28. napja, 10:00 óra
  • helyszíne: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.
  • megtartásának módja: személyes jelenlét.

A közgyűlés napirendje:

  1. A közgyűlésen a szavazás módjának meghatározása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása;
  2. A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság IFRS szerint 2025. szeptember 30-i fordulónappal elkészített közbenső mérlegéről; a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása;
  3. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése Társaság IFRS szerint 2025. szeptember 30-i fordulónappal elkészített közbenső mérlegéről; a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
  4. A Társaság IFRS szerint 2025. szeptember 30-i fordulónappal elkészített közbenső mérlegének elfogadása;
  5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékelőleg megállapításáról a Társaság részvényesei részére;
  6. Igazgatóság beszámolója saját részvény vásárlásokról;
  7. Döntés a Társaság nevének megváltoztatásáról;
  8. Döntés a Társaság módosított alapszabályának elfogadásáról;
  9. Egyéb kérdések.

Abban az esetben, ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt közgyűlést azonos napirenddel, azonos helyszínen 2025. december 9-én 10:00 órára hívja össze.

Címlapkép forrása: Duna House

