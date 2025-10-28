Rendkívüli közgyűlést hívott össze a Duna House

A közgyűlés

időpontja: 2025. november 28. napja, 10:00 óra

helyszíne: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

megtartásának módja: személyes jelenlét.

A közgyűlés napirendje:

A közgyűlésen a szavazás módjának meghatározása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása; A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság IFRS szerint 2025. szeptember 30-i fordulónappal elkészített közbenső mérlegéről; a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása; A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése Társaság IFRS szerint 2025. szeptember 30-i fordulónappal elkészített közbenső mérlegéről; a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása; A Társaság IFRS szerint 2025. szeptember 30-i fordulónappal elkészített közbenső mérlegének elfogadása; Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékelőleg megállapításáról a Társaság részvényesei részére; Igazgatóság beszámolója saját részvény vásárlásokról; Döntés a Társaság nevének megváltoztatásáról; Döntés a Társaság módosított alapszabályának elfogadásáról; Egyéb kérdések.

Abban az esetben, ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt közgyűlést azonos napirenddel, azonos helyszínen 2025. december 9-én 10:00 órára hívja össze.

