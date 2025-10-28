Új vezető az MNB-alapítványi botrányban érintett ingatlanfejlesztőnél

Rencz Botond célja a tervezett refinanszírozások és eszközértékesítések lezárása és egy új, középtávú pénzügyi terv végrehajtása - írja a közlemény.
A korábbi vezérigazgató Malgorzata Czaplicka, aki a kötvényrefinanszírozási folyamat és az októberi bejelentés idején irányította a vállalatot, a jövőben a felügyelőbizottság elnökének stratégiai tanácsadója lesz.
Az elmúlt hónapokban a menedzsment összetett refinanszírozási folyamaton vezette át a társaságot, meghosszabbította az adósság lejáratait, és erősítette a mérleget. Ezek a lépések tovább növelték a befektetők és a partnerek bizalmát
- írja a GTC.
A refinanszírozás azután történt, hogy széles körben napvilágra került a céget közvetetten irányító magyar jegybankot megrázó pénzügyi botrány, ami kihatott a GTC magyar vezetésére és a vállalat működésére.
Renczet idén augusztusban nevezték ki a GTC S.A. igazgatóság tagjává, ekkor vette át a fenntarthatóságért felelős üzleti vezető, azaz Chief Business Sustainability Officer pozícióját is. Ezt megelőzően közel 30 évig az Ernst & Youngnál és az Arthur Andersennél dolgozott különböző vezetői pozíciókban Magyarországon és a közép-európai régióban. A szakember a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát.
Címlapkép forrása: GTC
Megszólalt Orbán Viktor a nyolc magyar életét követelő katasztrófáról
A tragédiára reagált a kormányfő is.
Vallott az uniós források beáramlásáról a magyar miniszter
Itt tartunk most.
Látszik az eredménye az ukránok merész támadásának: kellemetlen meglepetés érte az oroszokat
Október végén nem túl komfortos derékig vízben álldogálni.
Amikor legutóbb ilyen történt, rengeteg pénzt lehetett bukni ezzel a részvénnyel
Kritikus támasz eshet el.
A NATO-főtitkár akadályozná meg az EU újabb, Ukrajnát támogató közös hitelfelvételét
Mark Rutte az orosz persely feltörésére sürgeti Belgium vezetését.
Tragédia Kenyában: magyar turistákkal a fedélzetén zuhant le egy kisrepülőgép, nincsenek túlélők
Nyolc magyar állampolgár volt a gépen.
Kimondta Zelenszkij: brutális a túlerő az erődváros határaiban - Nem fogják sokáig bírni
Mindenben hiányt szenvednek a védők.
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.