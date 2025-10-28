  • Megjelenítés
Új vezető az MNB-alapítványi botrányban érintett ingatlanfejlesztőnél
Ingatlan

Új vezető az MNB-alapítványi botrányban érintett ingatlanfejlesztőnél

Portfolio
A Globe Trade Centre S.A. felügyelőbizottsága Rencz Botondot nevezte ki a társaság vezérigazgatójává - írja közleményében a GTC, közép- és kelet-Európa, valamint Németország egyik vezető kereskedelmi ingatlanfejlesztője.
Rencz Botond célja a tervezett refinanszírozások és eszközértékesítések lezárása és egy új, középtávú pénzügyi terv végrehajtása - írja a közlemény.

A GTC S.A. LinkedIn posztja

A korábbi vezérigazgató Malgorzata Czaplicka, aki a kötvényrefinanszírozási folyamat és az októberi bejelentés idején irányította a vállalatot, a jövőben a felügyelőbizottság elnökének stratégiai tanácsadója lesz.

Az elmúlt hónapokban a menedzsment összetett refinanszírozási folyamaton vezette át a társaságot, meghosszabbította az adósság lejáratait, és erősítette a mérleget. Ezek a lépések tovább növelték a befektetők és a partnerek bizalmát

- írja a GTC.

A refinanszírozás azután történt, hogy széles körben napvilágra került a céget közvetetten irányító magyar jegybankot megrázó pénzügyi botrány, ami kihatott a GTC magyar vezetésére és a vállalat működésére.

Renczet idén augusztusban nevezték ki a GTC S.A. igazgatóság tagjává, ekkor vette át a fenntarthatóságért felelős üzleti vezető, azaz Chief Business Sustainability Officer pozícióját is. Ezt megelőzően közel 30 évig az Ernst & Youngnál és az Arthur Andersennél dolgozott különböző vezetői pozíciókban Magyarországon és a közép-európai régióban. A szakember a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát.

