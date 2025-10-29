15 milliárd forintot költ a MÁV az állomásokra: légkondicionált váróépületek jönnek

A MÁV Csoport önerőből újítja fel 21 vasútállomás-épületét, a Magyar Falu Program finanszírozásában pedig további megállóhelyek kapnak modern, légkondicionált, könnyűszerkezetes váróépületet.
A fejlesztések összköltsége megközelíti a 15 milliárd forintot.
Tasó László, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa szerdai sajtótájékoztatóján, a balmazújvárosi vasútállomásnál ismertette az országos program főbb elemeit.
A balmazújvárosi állomáson nettó 385 millió forintból teljes homlokzatfelújítás készül, kicserélik a tetőfedést, a bádogos szerkezeteket és a nyílászárókat. Újjáépítik az utasvárót és a mosdókat, az épületet akadálymentesítik, az állomás környezetének térburkolata is megújul. Az itteni beruházás idén augusztusban indult, a befejezést 2026 márciusára tervezik. Az építkezés ideje alatt átmeneti jegypénztár és váróhelyiség szolgálja az utasokat.
Hajdú-Bihar megyében több további helyszín is érintett: Nyíradony, Berettyóújfalu, Sárrétudvari és Szerep vasútállomásai szintén megújulnak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt
