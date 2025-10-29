Megvan az első budapesti kerület, amelyik korlátozza a beköltözést - Hosszú már a településlista

Portfolio Property Awards 2025 A hazai ingatlanpiac ünnepe! - Az elmúlt egy év legkülöngesebb piaci teljesítményei és az elmaradhatatlan üzleti networking! Részletekért kattints!

A XVI. kerület az első Budapesten

A 20/2025. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg

a közigazgatási területén lévő minden olyan, legfeljebb három szintes lakóépület tulajdoni jogának betelepülő részére, ellenérték fejében történő átruházása esetén, amelynek során a szerződés tárgya nem az ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada.

Nem létesíthet Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lakcímet az a betelepülő, aki olyan ingatlanban kíván tulajdont szerezni, amelyre

településképi kötelezést előíró határozat van érvényben vagy

településképi kötelezési eljárás lefolytatásának van helye

amely a tulajdoni lap alapján nem lakás vagy lakóház.

Az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanokon a kijelölt, „kiemelt” övezetekben legfeljebb hét ember létesíthet lakcímet egy rendeltetési egységben, kivéve, ha egymás közeli hozzátartozói, és az ingatlan megfelel a kerületi építési és településképi előírásoknak.

A lakcímkérelem benyújtható elektronikusan, postán vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban. Ha a kérelem hiányos, a hivatal 15 napot ad a pótlásra, és ha ez elmarad, a kérelmet automatikusan elutasítják. A kérelmekről az Ügyrendi Bizottság dönt, végül a jegyző adja ki az engedélyt a lakcím létesítéséhez.

Egy sor másik település is így döntött már

Az e-ingatlanugyvedek.hu összegyűjtötte, mely települések döntöttek már az idén bevezetett helyi önazonosságról szóló törvényre hivatkozva az ingatlanszerzés valamilyen korlátozása mellett:

Bács-Kiskun vármegye: Hajós

Baranya vármegye: Drávacsepely, Felsőegerszeg, Véménd

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye: Sátoraljaújhely, Abaújkér, Alsógagy, Bánhorváti, Beret, Berzék, Bükkábrány, Cigánd, Csobaj, Debréte, Detek, Felsőgagy, Lácacséke, Legyesbénye, Litka, Meszes, Monok, Nagybarca, Rakacaszend, Szalaszend, Szentistván, Taktaharkány, Teresztenye, Tiszaladány, Tiszalúc, Vilyvitány, Viszló, Vizsoly, Zemplénagárd

Csongrád-Csanád vármegye: Ásotthalom, Nagymágocs

Győr-Moson-Sopron vármegye: Győrújbarát, Rajka, Bőny, Csikvánd, Vámosszabadi

Hajdú-Bihar vármegye: Hajdúböszörmény, Szentpéterszeg, Zsáka

Heves Vármegye: Aldebrő, Átány, Erdőtelek, Gyöngyöspata, Hevesvezekény, Karácsond, Pálosvörösmart, Pély, Tarnaszentmiklós, Tenk

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: Jászivány, Jászladány, Újszász

Komárom-Esztergom vármegye: Gyermely, Héreg, Szomor, Tokod

Pest Vármegye: Pilis, Tatárszentgyörgy, Újlengyel, Üllő, Vámosmikola

Nógrád vármegye: Cered, Hugyag, Iliny, Ipolyvece, Kazár, Kétbodony, Kisbárkány, Kisecset, Nógrádsáp, Romhány, Somoskőújfalu, Szátok, Szente, Terény, Tereske, Vizslás, Zabar

Somogy Vármegye: Balatonföldvár, Beleg

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: Ajak, Gávavencsellő, Kálmánháza, Laskod, Lövőpetri, Magy, Nyíribrony, Nyírlövő, Ófehértó, Pap, Timár, Tiszaeszlár, Tuzsér

Tolna vármegye: Bonyhádvarasd, Kajdacs, Sárszentlőrinc

Vas vármegye: Bérbaltavár, Borgáta

Veszprém vármegye: Vöröstó

Zala vármegye: Becsehely, Csesztreg, Kallósd, Pat, Zalaszentjakab.

