101 hektáron épül gigantikus AI-adatközpont
101 hektáron épül gigantikus AI-adatközpont

Az OpenAI, az Oracle és a Related Digital több milliárd dollárból, több mint egy gigawatt kapacitású adatközpont-kampuszt épít a michigani Saline Townshipben; az építkezés a tervek szerint 2026 elején indul - közölte a Yahoo Finance.

Az OpenAI, az Oracle és az adatközpont-fejlesztési és befektetési platformként működő Related Digital

több milliárd dolláros beruházást jelentett be Saline Townshipben.

A projekt az OpenAI és az Oracle korábban bejelentett együttműködésének része, amely

4,5 gigawattnyi új Stargate-kapacitás kiépítését célozza.

A megközelítőleg 101 hektár területen épülő adatközpont-kampusz zárt körű hűtési rendszert alkalmaz, amely a napi vízfelhasználást irodaházi szintre korlátozza. A projekt energiaellátását a DTE Energy 100%-ban meglévő erőforrásokból biztosítja, amelyeket egy új, teljes egészében a projekt által finanszírozott akkumulátoros energiatároló beruházás egészít ki.

A fejlesztés – amely a Michigan Avenue-ról nyíló bejáratnál megőrzött történelmi, piros pajtáról a "The Barn" nevet kapta – három, egyenként 550 000 négyzetláb alapterületű, egyszintes épületből áll. A kivitelezés a Michigan Public Service Commission jóváhagyásától függ, és a tervek szerint 2026 elején indul.

A Saline Townshipben megvalósuló projektet magánbefektetőkből és pénzintézetekből álló konzorcium finanszírozza. A beruházás több mint 2 500 szakszervezeti építőipari munkahelyet teremt. A működés során a Related Digital és az Oracle összesen több mint 450 helyszíni pozícióval és 1500, a megye egészét érintő munkahellyel számol, továbbá további több ezer közvetett állással Michiganben és az Egyesült Államokban.

