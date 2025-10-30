A hatékonyságnövelés az építőiparban sem várhat − A legújabb megoldások egy helyen vezető szakértőktől

A magyar építőipar köztudottan hatékonysági problémákkal küzd, ahol kulcsfontosságú a legújabb technológiák bevezetése és valamennyi olyan intézkedés, amely a költséghatékonyság, gyorsaság, precizitás és munkaerő-optimalizálás irányába hat.
A Portfolio Csoport immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Future of Construction konferenciát, amely az iparág legfontosabb technológiai és innovatív megoldásait mutatja be.
Az imázs ereje az építőiparban is hat
A délutáni programot böngészve azonnal feltűnik, hogy a szakmai tartalom a szlogenek helyett a konkrét megoldásokra fókuszál. Az első szekció azokat a rendszereket, eszközöket és együttműködési modelleket állítja középpontba, amelyek valós választ adnak az iparági kihívásokra, mint a munkaerőhiány, fenntarthatósági elvárások vagy az integrált tervezés és kivitelezés igénye.
Sokan alulbecsülik a vállalati kommunikáció jelentőségét, pedig olyan munkaerő ínséges időkben, mint amivel az építőipar küzd, különösen fontos erre is erőforrásokat fordítani. Kincses Péter, az ÉVOSZ Médiatagozatának elnöke beszél a megfelelő kommunikációs stratégia munkaerő-megtartó és -vonzó erejéről.
Fantázia a rozsdaövezetekben
A zöld átállás legnagyobb tartaléka ma a rozsdaövezetekben rejlik. Ennek megfelelően Papp Gergely , a PAD Alapítvány kutatásvezetője és Guba Sándor , a GUBAHÁMORI Építészstúdió ügyvezető építésze az építőipari innováció szerepét mutatja be a rozsdaövezetek megújításában, különös tekintettel a zöld átállás valós terepszemléjére. Vitézy Dávid , a Budapest Főváros Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke pedig a rákosrendezői mesterterv hátterében zajló fejlesztéseket ismerteti.
A szekció két kerekasztal-beszélgetést is tartalmaz. Az első a tervasztalról vásárolható lakásokra igényelhető hiteleket helyezi középpontba, ez az új jogintézmény ugyanis elképesztő módon pörgetheti fel a lakásfejlesztéseket. A beszélgetés résztvevői:
- Banai Ádám , monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank
- Nagy Gergely , vállalati régióvezető, OTP Bank
- Lajos Levente , irodavezető ügyvéd, Lajos Ügyvédi Iroda
A másfél milliós kérdés
A második kerekasztal a megfizethető, Otthon Start kompatibilis lakások építésének gyakorlati kérdéseit járja körül, különös tekintettel a másfél millió forintos négyzetméterár jelentette korlátokra. Résztvevők:
- Panyi Miklós , miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár, Miniszterelnökség
- Tatár Tibor , magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezető, WING
- Kiss Gábor , ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező, IFK alelnök
- Balázs Attila , vezérigazgató, Bayer Construct
- Görög Áron Konstantin , értékesítési igazgató, Cordia
- Kincses Péter , az ÉVOSZ Médiatagozat elnöke a jövő építőipari kommunikációjáról tart előadást, érintve a stratégia, storytelling, közösségépítés és Gen Z témaköreit. A szekciót Lajos Levente , a Lajos Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédjének előadása zárja.
A konferencia zárásaként szakmai networking következik, amely lehetőséget biztosít a résztvevők számára az új kapcsolatok kiépítésére és a meglévők elmélyítésére.
Regisztráció és részvétel
A Future of Construction 2025 konferencia az építőipar legfontosabb szereplőinek, tervezőknek, építészeknek, mérnököknek, építő- és alapanyaggyártóknak, ingatlanfejlesztőknek, valamint az iparágat támogató szolgáltatóknak szól. A regisztráció és további információk a konferencia hivatalos weboldalán érhetők el. Ne hagyja ki ezt a kivételes lehetőséget a szakmai tudás bővítésére és az üzleti kapcsolatok építésére!
