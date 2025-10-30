  • Megjelenítés
A hatékonyságnövelés az építőiparban sem várhat − A legújabb megoldások egy helyen vezető szakértőktől
Ingatlan

A hatékonyságnövelés az építőiparban sem várhat − A legújabb megoldások egy helyen vezető szakértőktől

Portfolio
A Future of Construction 2025 konferencia a megszokott innovatív szemlélettel és szakmaisággal folytatja a korábbi Construction Technology and Innovation rendezvényünk hagyományait. Az esemény a hazai építőipar közösség őszi networking és üzleti csúcsrendezvényeként várja a szakma legfontosabb szereplőit november 11-én. Regisztráljon most az utolsó helyekre!

A magyar építőipar köztudottan hatékonysági problémákkal küzd, ahol kulcsfontosságú a legújabb technológiák bevezetése és valamennyi olyan intézkedés, amely a költséghatékonyság, gyorsaság, precizitás és munkaerő-optimalizálás irányába hat.

A Portfolio Csoport immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Future of Construction konferenciát, amely az iparág legfontosabb technológiai és innovatív megoldásait mutatja be.

Az imázs ereje az építőiparban is hat

A délutáni programot böngészve azonnal feltűnik, hogy a szakmai tartalom a szlogenek helyett a konkrét megoldásokra fókuszál. Az első szekció azokat a rendszereket, eszközöket és együttműködési modelleket állítja középpontba, amelyek valós választ adnak az iparági kihívásokra, mint a munkaerőhiány, fenntarthatósági elvárások vagy az integrált tervezés és kivitelezés igénye.

Sokan alulbecsülik a vállalati kommunikáció jelentőségét, pedig olyan munkaerő ínséges időkben, mint amivel az építőipar küzd, különösen fontos erre is erőforrásokat fordítani. Kincses Péter, az ÉVOSZ Médiatagozatának elnöke beszél a megfelelő kommunikációs stratégia munkaerő-megtartó és -vonzó erejéről.

Fantázia a rozsdaövezetekben

A zöld átállás legnagyobb tartaléka ma a rozsdaövezetekben rejlik. Ennek megfelelően Papp Gergely , a PAD Alapítvány kutatásvezetője és Guba Sándor , a GUBAHÁMORI Építészstúdió ügyvezető építésze az építőipari innováció szerepét mutatja be a rozsdaövezetek megújításában, különös tekintettel a zöld átállás valós terepszemléjére. Vitézy Dávid , a Budapest Főváros Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke pedig a rákosrendezői mesterterv hátterében zajló fejlesztéseket ismerteti.

A szekció két kerekasztal-beszélgetést is tartalmaz. Az első a tervasztalról vásárolható lakásokra igényelhető hiteleket helyezi középpontba, ez az új jogintézmény ugyanis elképesztő módon pörgetheti fel a lakásfejlesztéseket. A beszélgetés résztvevői:

  • Banai Ádám , monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank
  • Nagy Gergely , vállalati régióvezető, OTP Bank
  • Lajos Levente , irodavezető ügyvéd, Lajos Ügyvédi Iroda

A másfél milliós kérdés

A második kerekasztal a megfizethető, Otthon Start kompatibilis lakások építésének gyakorlati kérdéseit járja körül, különös tekintettel a másfél millió forintos négyzetméterár jelentette korlátokra. Résztvevők:

  • Panyi Miklós , miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár, Miniszterelnökség
  • Tatár Tibor , magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezető, WING
  • Kiss Gábor , ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező, IFK alelnök
  • Balázs Attila , vezérigazgató, Bayer Construct
  • Görög Áron Konstantin , értékesítési igazgató, Cordia
  • Kincses Péter , az ÉVOSZ Médiatagozat elnöke a jövő építőipari kommunikációjáról tart előadást, érintve a stratégia, storytelling, közösségépítés és Gen Z témaköreit. A szekciót Lajos Levente , a Lajos Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédjének előadása zárja.

A konferencia zárásaként szakmai networking következik, amely lehetőséget biztosít a résztvevők számára az új kapcsolatok kiépítésére és a meglévők elmélyítésére.

Regisztráció és részvétel

A Future of Construction 2025 konferencia az építőipar legfontosabb szereplőinek, tervezőknek, építészeknek, mérnököknek, építő- és alapanyaggyártóknak, ingatlanfejlesztőknek, valamint az iparágat támogató szolgáltatóknak szól. A regisztráció és további információk a konferencia hivatalos weboldalán érhetők el. Ne hagyja ki ezt a kivételes lehetőséget a szakmai tudás bővítésére és az üzleti kapcsolatok építésére!

Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
lengyel zloty
Ingatlan
Rekordösszegért adták el a legnépszerűbb bevásárlóközpontot
Pénzcentrum
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility