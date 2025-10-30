A hatékonyságnövelés az építőiparban sem várhat − A legújabb megoldások egy helyen vezető szakértőktől

A magyar építőipar köztudottan hatékonysági problémákkal küzd, ahol kulcsfontosságú a legújabb technológiák bevezetése és valamennyi olyan intézkedés, amely a költséghatékonyság, gyorsaság, precizitás és munkaerő-optimalizálás irányába hat.

A Portfolio Csoport immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Future of Construction konferenciát, amely az iparág legfontosabb technológiai és innovatív megoldásait mutatja be.

Az imázs ereje az építőiparban is hat

A délutáni programot böngészve azonnal feltűnik, hogy a szakmai tartalom a szlogenek helyett a konkrét megoldásokra fókuszál. Az első szekció azokat a rendszereket, eszközöket és együttműködési modelleket állítja középpontba, amelyek valós választ adnak az iparági kihívásokra, mint a munkaerőhiány, fenntarthatósági elvárások vagy az integrált tervezés és kivitelezés igénye.

Sokan alulbecsülik a vállalati kommunikáció jelentőségét, pedig olyan munkaerő ínséges időkben, mint amivel az építőipar küzd, különösen fontos erre is erőforrásokat fordítani. Kincses Péter, az ÉVOSZ Médiatagozatának elnöke beszél a megfelelő kommunikációs stratégia munkaerő-megtartó és -vonzó erejéről.

Fantázia a rozsdaövezetekben

A zöld átállás legnagyobb tartaléka ma a rozsdaövezetekben rejlik. Ennek megfelelően Papp Gergely , a PAD Alapítvány kutatásvezetője és Guba Sándor , a GUBAHÁMORI Építészstúdió ügyvezető építésze az építőipari innováció szerepét mutatja be a rozsdaövezetek megújításában, különös tekintettel a zöld átállás valós terepszemléjére. Vitézy Dávid , a Budapest Főváros Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke pedig a rákosrendezői mesterterv hátterében zajló fejlesztéseket ismerteti.

A szekció két kerekasztal-beszélgetést is tartalmaz. Az első a tervasztalról vásárolható lakásokra igényelhető hiteleket helyezi középpontba, ez az új jogintézmény ugyanis elképesztő módon pörgetheti fel a lakásfejlesztéseket. A beszélgetés résztvevői:

Banai Ádám , monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank

Nagy Gergely , vállalati régióvezető, OTP Bank

Lajos Levente , irodavezető ügyvéd, Lajos Ügyvédi Iroda

A másfél milliós kérdés

A második kerekasztal a megfizethető, Otthon Start kompatibilis lakások építésének gyakorlati kérdéseit járja körül, különös tekintettel a másfél millió forintos négyzetméterár jelentette korlátokra. Résztvevők:

A konferencia zárásaként szakmai networking következik, amely lehetőséget biztosít a résztvevők számára az új kapcsolatok kiépítésére és a meglévők elmélyítésére.

