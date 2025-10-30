Bővíti központját a logisztikai óriás Magyarországon

A központ a tesztidőszak lezárultával teljes kapacitással üzemel a Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Parkban. Raktárlogisztikai lehetőségei között szerepel a tömbös, illetve állványos raktározási rendszer kialakítása hosszú és rövid távra, valamint a magasraktározás. Az „A” kategóriás raktárépület megfelel az élelmiszerraktározási követelményeknek is.
A jelenlegi gazdasági környezet kihívásai mellett is növekvő partneri igényeket tapasztalunk Debrecenben és a környező régióban, emiatt döntöttünk a kapacitások növelése és a beruházás mellett
– nyilatkozta Kovács Attila, az Raben Trans European Hungary Kft. régió vezetője.
A debreceni központ nemcsak a magyar piacon, hanem nemzetközi szinten is szerepet játszik, napi rendszerességgel indít gyűjtőjáratokat a csehországi, lengyelországi és romániai központokba.
A Raben új telephelyének megnyitásával jelentősen nőtt a működési kapacitás: az alvállalkozói kör létszáma megduplázódott, és emellett a közvetlen munkavállalók száma is emelkedett. A további fejlesztések fókuszában a fenntarthatóság áll; prioritást élvez a zöldenergia-használat, valamint folyamatban vannak az egyeztetések elektromos járművek beszerzéséről is.
A Raben vállalatcsoportnak Lengyelországban, Németországban, Hollandiában, Csehországban, Szlovákiában, Ukrajnában, Litvániában, Lettországban, Észtországban, Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, Görögországban, Olaszországban, Svájcban és Ausztriában több mint 170 telephelye van, mintegy 2 millió négyzetméternyi raktárterületet üzemeltet, és naponta 11 000 kamiont indít útnak.
A vállalat a holland logisztikai óriás, a Raben magyar leánya, amely a raktár- és frissáru-logisztikában, a belföldi és nemzetközi közúti, teljeskocsi-rakományos, intermodális, illetve a tengeri és légi szállítmányozásban is aktív.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ez már a végjáték: szép csendben csődbe ment egy ország
Már nemcsak a külső, de a belső adósságot sem tudják fizetni.
Itt a legfrissebb európai GDP-rangsor!
Sereghajtók között a magyar gazdaság.
Azt mondják az oroszok, alaposan ráijesztettek Donald Trumpra – Ez megmagyarázza az elnök reakcióját
Történelmi döntést hozott az amerikai elnök.
Némileg nőtt a hazai áfarés - Ez is a digitalizációs úton történő gazdaságfehérítés szükségességét igazolja
Az idei Nemzeti Adókonzultáció témája az AI adózásban történő használata.
Félreverik a harangokat: Európába kerülhet a következő halálos vírus Afrikából
A betegségek már meg is jelentek, idő kérdése, hogy mikor tör ki az újabb veszedelmes járvány.
Gerendai Károly Magyar Péterrel találkozott
Lehet jövője a Szigetnek.
Megvan a vevő a Lukoil külföldi érdekeltségeire
Ez gyors volt.
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?
A háború küszöbén Amerika?
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod