Bővíti központját a logisztikai óriás Magyarországon
Portfolio
A Raben Trans European Hungary Kft. új logisztikai központ kialakításával bővítette debreceni kapacitásait. A beruházással a Raben ki tudja szolgálni a térség folyamatosan növekvő raktározási és gyűjtőszállítmányozási igényeit – írja közleményében a cég.
A központ a tesztidőszak lezárultával teljes kapacitással üzemel a Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Parkban. Raktárlogisztikai lehetőségei között szerepel a tömbös, illetve állványos raktározási rendszer kialakítása hosszú és rövid távra, valamint a magasraktározás. Az „A” kategóriás raktárépület megfelel az élelmiszerraktározási követelményeknek is.

Raben5

A jelenlegi gazdasági környezet kihívásai mellett is növekvő partneri igényeket tapasztalunk Debrecenben és a környező régióban, emiatt döntöttünk a kapacitások növelése és a beruházás mellett

– nyilatkozta Kovács Attila, az Raben Trans European Hungary Kft. régió vezetője.

A debreceni központ nemcsak a magyar piacon, hanem nemzetközi szinten is szerepet játszik, napi rendszerességgel indít gyűjtőjáratokat a csehországi, lengyelországi és romániai központokba.

A Raben új telephelyének megnyitásával jelentősen nőtt a működési kapacitás: az alvállalkozói kör létszáma megduplázódott, és emellett a közvetlen munkavállalók száma is emelkedett. A további fejlesztések fókuszában a fenntarthatóság áll; prioritást élvez a zöldenergia-használat, valamint folyamatban vannak az egyeztetések elektromos járművek beszerzéséről is.

A Raben vállalatcsoportnak Lengyelországban, Németországban, Hollandiában, Csehországban, Szlovákiában, Ukrajnában, Litvániában, Lettországban, Észtországban, Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, Görögországban, Olaszországban, Svájcban és Ausztriában több mint 170 telephelye van, mintegy 2 millió négyzetméternyi raktárterületet üzemeltet, és naponta 11 000 kamiont indít útnak.

Raben

A vállalat a holland logisztikai óriás, a Raben magyar leánya, amely a raktár- és frissáru-logisztikában, a belföldi és nemzetközi közúti, teljeskocsi-rakományos, intermodális, illetve a tengeri és légi szállítmányozásban is aktív.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

