Dubajban terjeszkedik a Duna House

A rendkívül üzletbarát környezet és a gazdasági stabilitás miatt sokan már nemcsak ingatlant vásárolnak, hanem céget is alapítanak Dubajban
– mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese a társaság közeleményében.
A Duna House dubaji franchise partnere Engel Balázs lesz, aki több mint egy évtizede tagja a DH országos hálózatának, több ezer tranzakcióban vett részt.
„Dubajban minden adott ahhoz, hogy biztonságos, hosszú távon is értékálló befektetéseket kínáljunk ügyfeleinknek. A teljes tulajdonjog, az állami garanciarendszer, a világméretű infrastruktúra élen az épülő, évi 260 millió utast kiszolgálni képes új repülőtérrel, és a kiemelkedő hozampotenciál egyaránt vonzó lehet a nemzetközi és hazai befektetőknek" – mondta Engel Balázs.
A Duna House dubaji partnerével való együttműködés célja, hogy a piac lehetőségeit strukturált, átlátható formában hozza közelebb a magyar ügyfelekhez.
A mostani bővítés illeszkedik a Duna House nemzetközi terjeszkedési stratégiájába: a vállalat 2024-ben indította el spanyolországi értékesítési szolgáltatását a Costa del Sol régióban. A tapasztalatok szerint a magyar nyelvű, helyismerettel rendelkező tanácsadói jelenlét és az elejétől-végéig kísért vásárlási folyamat biztonságot és versenyelőnyt jelent a nemzetközi piacokon.
Ezt a modellt viszi tovább a Duna House Dubajban is.
A spanyolországi tapasztalataink egyértelműen megmutatták, hogy amikor a magyar ügyfelek egy számukra ismeretlen országban, ismeretlen piacon és jogi környezetben keresnek ingatlant, sokkal szívesebben dolgoznak együtt egy nagy, ismert és megbízható céggel, mint amilyen a Duna House, nem pedig kisebb, bizonytalan hátterű irodákkal
– tette hozzá Máté Ferenc.
