Dubajban terjeszkedik a Duna House

Belépett a Duna House a dubaji piacra, mostantól a magyar és közép-európai ügyfelek itt is kereshetnek maguknak ingatlant, akár befektetési vagy magáncélú vásárlásra - írja a cég közleményében.

A rendkívül üzletbarát környezet és a gazdasági stabilitás miatt sokan már nemcsak ingatlant vásárolnak, hanem céget is alapítanak Dubajban

– mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese a társaság közeleményében.

A Duna House dubaji franchise partnere Engel Balázs lesz, aki több mint egy évtizede tagja a DH országos hálózatának, több ezer tranzakcióban vett részt.

„Dubajban minden adott ahhoz, hogy biztonságos, hosszú távon is értékálló befektetéseket kínáljunk ügyfeleinknek. A teljes tulajdonjog, az állami garanciarendszer, a világméretű infrastruktúra élen az épülő, évi 260 millió utast kiszolgálni képes új repülőtérrel, és a kiemelkedő hozampotenciál egyaránt vonzó lehet a nemzetközi és hazai befektetőknek" – mondta Engel Balázs.

A Duna House dubaji partnerével való együttműködés célja, hogy a piac lehetőségeit strukturált, átlátható formában hozza közelebb a magyar ügyfelekhez.

A mostani bővítés illeszkedik a Duna House nemzetközi terjeszkedési stratégiájába: a vállalat 2024-ben indította el spanyolországi értékesítési szolgáltatását a Costa del Sol régióban. A tapasztalatok szerint a magyar nyelvű, helyismerettel rendelkező tanácsadói jelenlét és az elejétől-végéig kísért vásárlási folyamat biztonságot és versenyelőnyt jelent a nemzetközi piacokon.

Ezt a modellt viszi tovább a Duna House Dubajban is.

A spanyolországi tapasztalataink egyértelműen megmutatták, hogy amikor a magyar ügyfelek egy számukra ismeretlen országban, ismeretlen piacon és jogi környezetben keresnek ingatlant, sokkal szívesebben dolgoznak együtt egy nagy, ismert és megbízható céggel, mint amilyen a Duna House, nem pedig kisebb, bizonytalan hátterű irodákkal

– tette hozzá Máté Ferenc.

