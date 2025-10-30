  • Megjelenítés
Éjjeli munkálatok kezdődnek az M1-esen, 72 hidat újítanak fel
Éjjeli munkálatok kezdődnek az M1-esen, 72 hidat újítanak fel

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (MKIF) képeket tett közzé Facebook-oldalán arról, hogyan zajlik az M1-es autópálya bővítése, ahol több helyszínen zajlik a hidak és felüljárók át-vagy újjáépítése a pályán kívüli területeken is.
A bejegyzés szerint a hidak több elemben érkeznek a helyszínre, melyeket a hegesztések után ultrahangos és röntgenes varratvizsgálatoknak vetnek alá a szakemberek.

Ezután következhet az elemek beemelése, ami várhatóan a következő hetekben éjjeli munkálatok során meg is történik.

MKIF3
Forrás: MKIF

A bővítendő, M0 és Concó pihenőhely közti szakasz 78 km, melyen 72 hidat és felüljárót fognak át- vagy újjáépíteni.

MKIF1
Hídelem. Kép forrása: MKIF

Az MKIF animációt is készített arról, hogy milyen ütemezéssel, milyen munkafolyamatok révén jutnak el az eredeti forgalmi rendből az új kiszélesített pályához, ezt itt lehet megnézni.

Címlapkép forrása: MKIF

