Éjjeli munkálatok kezdődnek az M1-esen, 72 hidat újítanak fel

A bejegyzés szerint a hidak több elemben érkeznek a helyszínre, melyeket a hegesztések után ultrahangos és röntgenes varratvizsgálatoknak vetnek alá a szakemberek.

Ezután következhet az elemek beemelése, ami várhatóan a következő hetekben éjjeli munkálatok során meg is történik.

Forrás: MKIF

A bővítendő, M0 és Concó pihenőhely közti szakasz 78 km, melyen 72 hidat és felüljárót fognak át- vagy újjáépíteni.

Hídelem. Kép forrása: MKIF

Az MKIF animációt is készített arról, hogy milyen ütemezéssel, milyen munkafolyamatok révén jutnak el az eredeti forgalmi rendből az új kiszélesített pályához, ezt itt lehet megnézni.

Címlapkép forrása: MKIF