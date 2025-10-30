  • Megjelenítés
Ilyen horrorisztikus panelárak még nem voltak Budapesten: kiderült, mely kerületekben fizetsz a legtöbbet
Ilyen horrorisztikus panelárak még nem voltak Budapesten: kiderült, mely kerületekben fizetsz a legtöbbet

Portfolio
A panellakások négyzetméterára emelkedett a leginkább éves szinten az Otthon Centrum első kilenc havi mérése szerint. Az ilyen technológiával épült lakások iránti kereslet már az Otthon Start Program előtt is magas volt, de a bejelentés után egyenesen kilőtt Budapesten. Mindhárom használtlakás-szegmensben áremelkedést regisztrált az OC ebben az időszakban, legkevésbé a családi házak négyzetméterára emelkedett.

Budapesten az év első kilenc hónapjában 1,36 millió forintos átlagos négyzetméteráron keltek el a téglalakások, míg a panellakásokért 1,14 milliót, a házakért 815 ezer forintot fizettek a vevők.

Mindhárom szegmens felülmúlja a tavalyi év azonos időszakában mért átlagot

– írja a közleményben Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.

Soóki-Tóth Gábor
Otthon Centrum, RICS Board Member, elemzési vezető
Soóki-Tóth Gábor Csaba a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Nottingham Trent Egyetemen szerezte okleveles építészmérnöki és ingatlanszakértői (M.Sc. in Real Estate) diplomáját. Pályafutását a felsőoktat
Soóki-Tóth Gábor Csaba a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Nottingham Trent Egyetemen szerezte okleveles építészmérnöki és ingatlanszakértői (M.Sc. in Real Estate) diplomáját.

A panelek újrapozicionálták helyüket a fővárosi használt lakáspiacon.

Akár 45%-kal is drágulhattak a panelek egyes kerületekben

A legmagasabb fajlagos árat a XI. kerületben mérte az Otthon Centrum 1,27 millió forinttal, amit szorosan követ a XIII. kerület 1,22 millió forintos átlaggal. A belvárosi és a budai lakótelepek többségében is az egymillió forint feletti négyzetméterár a jellemző: a III., IV., VIII. és XIV. kerületek átlagos négyzetméterára 1,1 millió forint körül alakul. Ez alatt csak a külső pesti kerületekben lehet vásárolni, ahol 900 ezer és 1 millió forint között mozog a fajlagos átlagár.

Minden kerületben kétszámjegyű volt az emelkedés mértéke éves szinten, ami a legtöbb kerületben 35-45 százalék közötti drágulást jelent. Jellemzően az olcsóbb lakótelepek drágultak nagyobb mértékben, például a X. és a XX. kerületben.

A panelek eddig is a leginkább elérhető ingatlantípusnak számítottak a városi lakáspiacon, ezért folyamatosan erős kereslet mutatkozott irántuk. Az Otthon Start Program kínálta kedvező hitelfelvételi lehetőség azonban már nyáron sok leendő vásárlót terelt a panel felé, ami tovább élénkítette a keresletet. Ez is hozzájárult a vizsgált időszakban tapasztalt jelentős áremelkedéshez

– magyarázta a panelek körüli piaci folyamatokat a szakember.

Társasházi téglalakások és házak

A társasházi téglalakások átlagos négyzetméterára az év első kilenc hónapjában 1,36 millió forint volt. A legdrágább az I. kerület, ahol az átlagár elérte az 1,8 millió forintot. Ezt az árszintet leginkább az V. kerület közelítette meg 1,78 millió forinttal, amelyet a XIII. kerület 1,67 millió, valamint a II. kerület 1,59 millió forinttal követ. A budai és a belvárosi kerületek többsége – a VIII. kerület kivételével – már meghaladja az egymillió forintos négyzetméterárat, több budai városrészben pedig megközelíti másfél millió forintot is. A VI., IX. és XIV. kerületekben átlagosan 1,3 millió forintért cserélnek gazdát a lakások, míg a legkedvezőbb négyzetméterárakat a VIII. kerület kínálja 1,04 millió forinttal.

A főváros peremkerületeiben ugyanakkor jóval alacsonyabb árak jellemzők. A külső pesti kerületek közül a IV. kerület emelkedik ki 1,07 millió forinttal, de a többi városrészben is többségében 900 ezer forint körül alakulnak az árak. Legkedvezőbb áron a XVIII. kerületben lehetett téglalakáshoz jutni, ahol az eladók átlagosan 807 ezer forintot kérnek egy négyzetméterért.

Az árak alakulása az elmúlt évhez képest is figyelemre méltó dinamikát mutat a téglalakások esetében is. Az előző év azonos időszakához viszonyítva 23,3 százalékot nőttek az árak ebben a szegmensben. A legtöbb városrészben kétszámjegyű áremelkedés az irányadó – csak a XVII. és a XVIII. kerületben nem nőttek az árak –, míg a kiugró, 35 százalékot meghaladó áremelkedés az I. és a XIX. kerületben fordult elő.

Budapesten a használt házak átlagosan 815 ezer forintos négyzetméteráron cseréltek tulajdonost az év első kilenc hónapjában. A budai és a külső pesti kerületek között továbbra is jelentős különbség figyelhető meg: Budán többnyire egymillió forint feletti négyzetméterár az irányadó, a III. kerületben például 1,16 millió forint az átlag érték.

Némileg kedvezőbb árfekvés a XXII. kerületben fordult elő, ahol az átlagos négyzetméter ár 946 ezer forint. Ezzel szemben a külső pesti városrészekben lényegesen alacsonyabb árak a jellemzők, átlagosan 738 ezer forint körül alakul a négyzetméter ár. A dél-pesti kerületek azonban az átlagnál is olcsóbbak: a XX. kerületben 575 ezer, míg a XVIII., XXI. és XXIII. kerületekben alig haladta meg a négyzetméterár átlaga a 600 ezer forintot. Ebben a szegmensben az árak átlagosan 10 százalékkal múlják felül az előző év azonos időszakában mért értéket.

A pesti oldalon 25 százalékos áremelkedés látható, míg a budai oldalon az árak gyakorlatilag nem változtak egy év alatt, ami a magas árszintre és a szűkebb keresletre vezethető vissza.

