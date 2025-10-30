Ilyen horrorisztikus panelárak még nem voltak Budapesten: kiderült, mely kerületekben fizetsz a legtöbbet

Budapesten az év első kilenc hónapjában 1,36 millió forintos átlagos négyzetméteráron keltek el a téglalakások, míg a panellakásokért 1,14 milliót, a házakért 815 ezer forintot fizettek a vevők.
Mindhárom szegmens felülmúlja a tavalyi év azonos időszakában mért átlagot
– írja a közleményben Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.
A panelek újrapozicionálták helyüket a fővárosi használt lakáspiacon.
Akár 45%-kal is drágulhattak a panelek egyes kerületekben
A legmagasabb fajlagos árat a XI. kerületben mérte az Otthon Centrum 1,27 millió forinttal, amit szorosan követ a XIII. kerület 1,22 millió forintos átlaggal. A belvárosi és a budai lakótelepek többségében is az egymillió forint feletti négyzetméterár a jellemző: a III., IV., VIII. és XIV. kerületek átlagos négyzetméterára 1,1 millió forint körül alakul. Ez alatt csak a külső pesti kerületekben lehet vásárolni, ahol 900 ezer és 1 millió forint között mozog a fajlagos átlagár.
Minden kerületben kétszámjegyű volt az emelkedés mértéke éves szinten, ami a legtöbb kerületben 35-45 százalék közötti drágulást jelent. Jellemzően az olcsóbb lakótelepek drágultak nagyobb mértékben, például a X. és a XX. kerületben.
A panelek eddig is a leginkább elérhető ingatlantípusnak számítottak a városi lakáspiacon, ezért folyamatosan erős kereslet mutatkozott irántuk. Az Otthon Start Program kínálta kedvező hitelfelvételi lehetőség azonban már nyáron sok leendő vásárlót terelt a panel felé, ami tovább élénkítette a keresletet. Ez is hozzájárult a vizsgált időszakban tapasztalt jelentős áremelkedéshez
– magyarázta a panelek körüli piaci folyamatokat a szakember.
Társasházi téglalakások és házak
A társasházi téglalakások átlagos négyzetméterára az év első kilenc hónapjában 1,36 millió forint volt. A legdrágább az I. kerület, ahol az átlagár elérte az 1,8 millió forintot. Ezt az árszintet leginkább az V. kerület közelítette meg 1,78 millió forinttal, amelyet a XIII. kerület 1,67 millió, valamint a II. kerület 1,59 millió forinttal követ. A budai és a belvárosi kerületek többsége – a VIII. kerület kivételével – már meghaladja az egymillió forintos négyzetméterárat, több budai városrészben pedig megközelíti másfél millió forintot is. A VI., IX. és XIV. kerületekben átlagosan 1,3 millió forintért cserélnek gazdát a lakások, míg a legkedvezőbb négyzetméterárakat a VIII. kerület kínálja 1,04 millió forinttal.
A főváros peremkerületeiben ugyanakkor jóval alacsonyabb árak jellemzők. A külső pesti kerületek közül a IV. kerület emelkedik ki 1,07 millió forinttal, de a többi városrészben is többségében 900 ezer forint körül alakulnak az árak. Legkedvezőbb áron a XVIII. kerületben lehetett téglalakáshoz jutni, ahol az eladók átlagosan 807 ezer forintot kérnek egy négyzetméterért.
Az árak alakulása az elmúlt évhez képest is figyelemre méltó dinamikát mutat a téglalakások esetében is. Az előző év azonos időszakához viszonyítva 23,3 százalékot nőttek az árak ebben a szegmensben. A legtöbb városrészben kétszámjegyű áremelkedés az irányadó – csak a XVII. és a XVIII. kerületben nem nőttek az árak –, míg a kiugró, 35 százalékot meghaladó áremelkedés az I. és a XIX. kerületben fordult elő.
Budapesten a használt házak átlagosan 815 ezer forintos négyzetméteráron cseréltek tulajdonost az év első kilenc hónapjában. A budai és a külső pesti kerületek között továbbra is jelentős különbség figyelhető meg: Budán többnyire egymillió forint feletti négyzetméterár az irányadó, a III. kerületben például 1,16 millió forint az átlag érték.
Némileg kedvezőbb árfekvés a XXII. kerületben fordult elő, ahol az átlagos négyzetméter ár 946 ezer forint. Ezzel szemben a külső pesti városrészekben lényegesen alacsonyabb árak a jellemzők, átlagosan 738 ezer forint körül alakul a négyzetméter ár. A dél-pesti kerületek azonban az átlagnál is olcsóbbak: a XX. kerületben 575 ezer, míg a XVIII., XXI. és XXIII. kerületekben alig haladta meg a négyzetméterár átlaga a 600 ezer forintot. Ebben a szegmensben az árak átlagosan 10 százalékkal múlják felül az előző év azonos időszakában mért értéket.
A pesti oldalon 25 százalékos áremelkedés látható, míg a budai oldalon az árak gyakorlatilag nem változtak egy év alatt, ami a magas árszintre és a szűkebb keresletre vezethető vissza.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
A német infláció elérte a kívánt szintet, de látszik a felszín alatt egy rejtett veszély
Az Európai Központi Bank célértékéhez tért vissza a német drágulás mértéke.
Mélyrepülésben Emmanuel Macron: elérte azt a szintet, ami után elődje bedobta a törülközőt
Történelmi mélyponton a francia elnök támogatottsága.
Gyászol a biztosítási szakma: elhunyt a MABISZ egykori elnöke
Ő alapította a Nationale-Nederlandent, a későbbi ING Biztosítót is.
Belenyúlt az MNB a jelzáloghitelek mögötti szabályozásba
40-ről 100 milliárdra nő a de minimis limit, és más változások is lesznek.
Javította az OTP adósosztályzati kilátását és egyes besorolásait a Moody's
Döntött a hitelminősítő.
Bencsik László: beérett a kemény munka, Európa élvonalába került az OTP Bank
Kameránknak nyilatkozott a bankcsoport vezérigazgató-helyettese.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Le Pen legyűrte a kormányt, egy 60 éves konfliktust támasztott fel Franciaország ellen
Átverték a véres háború lezárását biztosító egyezményt, aminek fájdalmas következményei lehetnek.
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?
A háború küszöbén Amerika?