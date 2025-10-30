  • Megjelenítés
Mindenkinek szívás a rossz beltéri mobillefedettség
Ingatlan

Portfolio
Tízből kilenc embert zavar, ha sávszélességi vagy lefedettségi gondok miatt nem tudja normálisan használni mobilját – derül ki egy friss országosan reprezentatív kutatásból. A Cetin Hungary kutatása többek közt azt vizsgálta, hogy milyen gyakran tapasztalunk mobil lefedettséggel kapcsolatos problémát például bevásárlóközpontban, irodaházban, szállodában vagy lakóparkokban.
A Cetin kutatása szerint a felhasználók sokszor szembesülnek ilyen problémával, viszont kevesen vannak tisztában azzal,

kinek a felelőssége ezeken a helyszíneken gondoskodni a térerőről.

A felhasználók elsöprő többsége számára nagyon fontos, vagy egyenesen létszükséglet (58%) a megfelelő minőségű mobilinternet, és csak elenyésző 8 százalék nem tartja fontosnak.

A válaszadók 90%-át frusztrálja, ha a sávszélességi vagy lefedettségi problémák miatt nem tudja a megszokott módon használni a telefonját.

Mégis, kinek a feladata?

Bár a mobilszolgáltatóknak nagyon szigorú lefedettségi követelményeknek kell megfelelniük, ez automatikusan nem biztosítja, hogy egy újonnan épített ingatlankomplexumban is megfelelő lesz a térerő. 

A legkorszerűbb építési technológiák ugyanis annyira jól szigetelnek, hogy a mobilhálózatok elérhetőségét is akadályozzák.

A kutatásban megkérdezettek nagyobb része – 61 százaléka – tévesen úgy véli, hogy az ilyen helyszíneken a mobilszolgáltatónak kell gondoskodnia a megfelelő sávszélességről és lefedettségről, miközben ez az építtető vagy ingatlanfejlesztő feladata lenne.

Mi van, ha nem hasít a mobilnet?

A kutatás arra is választ keresett, milyen gyakran járnak a felhasználók ilyen helyszíneken – sportrendezvényeken, új építésű lakóparkokban, irodaházakban, szállodákban, ipari parkokban vagy bevásárlóközpontokban –, és ott milyen minőségű mobil lefedettséget tapasztaltak.

Az utóbbi fél évben a megkérdezettek nagy többsége járt egy vagy több ilyen helyszínen, jelentős része – 70 százaléka – pedig

alkalmanként vagy rendszeresen tapasztalt ilyenkor mobiltelefonjával lefedettséggel kapcsolatos problémát.

A válaszadók 58 százaléka mélygarázsokban, közel 50 százalékuk pedig stadionokban, ipari parkokban, új építésű gyárakban és logisztikai központokban számolt be hasonló nehézségekről. Emellett mintegy 40 százalékuk észlelt mobil lefedettségi problémát hotelekben, irodaházakban, lakóparkokban, valamint új építésű város- és bevásárlóközpontokban.

A válaszadók nagy többségének minden hasonló helyszínen fontos, hogy legyen megfelelő sávszélesség és lefedettség. A legtöbben a bevásárlóközpontoknál (88%), új építésű városközpontoknál és szállodáknál (84-84%), lakóparkoknál (83%), irodaházaknál (81%), valamint ipari parkokban (80%) tartják lényegesnek ezt a szempontot, de a többség részéről a mélygarázsokban (63%) és stadionokban, nagyobb sportrendezvényeken (62%) is határozott elvárás a megfelelő sávszélesség és lefedettség.

Miért fontos a jó mobillefedettség mindenhol?

A megkérdezettek döntő többsége nemcsak telefonálásra használja mobileszközét, hanem mobiladatforgalmat igénylő alkalmazásokra is. Közöttük a videóhívás, üzenetküldő szolgáltatások és a közösségi médiás aktivitás a leggyakoribb (74%). Ettől nem sokkal marad el a mindennapi ügyintézés – bankolás, parkolás, e-mailezés, vásárlás, térkép – (69%) és a hírolvasás, tartalomfogyasztás (67%) sem. Mintegy egyharmaduk gyakran néz filmet vagy játszik, és 12 százalékuk már mobilinternetet igénylő okos / IoT eszközöket – például okosórát, -gyűrűt vagy vércukormérőt – is használ.

A kutatásban a megkérdezettek többségének származott már kára sávszélességi és lefedettségi probléma miatt. Elsősorban időt pazaroltak el (40%), fontos eseményről, lehetőségről maradtak le (25%), de keletkezett emiatt többletköltségük (14%) vagy bevételveszteségük (8%) is.

A felhasználók mellett az ingatlanfejlesztőknek és a mobilszolgáltatóknak is fontos, hogy nagy forgalmú, új építésű területeken mindenkinek legyen megfelelő szolgáltatása. Ehhez célszerű már a tervezés során megtalálni a megfelelő infrastruktúra-megoldást, hogy ne utólag, jóval költségesebben kelljen kiépíteni az ügyfelek elvárásait kiszolgálni képes multioperátoros mobilinternet- és telefonhasználatot biztosító hálózatot

mondta Kübler-Andrási Judit, a CETIN Hungary vezérigazgatója.

Kübler-Andrási Judit
CETIN Hungary Zrt., vezérigazgató
Kübler-Andrási Judit 2022. szeptember 1-jétől a CETIN Magyarország vezérigazgatója. Több mint 20 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a távközlési szektorban és vezetési tanácsadásban, amely ter
A véleménykutatás az Europion piackutató applikációval történt 1195 fő megkérdezésével 2025. szeptember 20-án. Az eredmény országosan reprezentatív a 16 év feletti magyar lakosságra kor, nem, iskolai végzettség, lakóhely típusa és régiója szerint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Fórum

