Rekordösszegért adták el a legnépszerűbb bevásárlóközpontot

A Libero Katowice 2018-ban nyílt meg, 45 ezer négyzetméter bérbe adható területtel rendelkezik, 150 üzlet, étterem és kávézó működik benne, továbbá fitneszterem, bowlingpálya és mozi. Közel teljesen bérbe adott, éves látogatószáma mintegy 6 millió fő.

Az értékesítés újabb lépés stratégiánkban, amely az érett eszközök kivezetésére és az új fejlesztésekre összpontosít

- mondta Rafał Mazurczak, az Echo Investment igazgatósági tagja.

A Summus Capital a balti államokban működő, kereskedelmi ingatlanokra szakosodott befektetési holding, amely épp a közép- és kelet-európai piacokra terjeszkedik. A Libero felvásárlását követően portfóliója kiskereskedelmi, irodai, logisztikai és egészségügyi ingatlanokat tartalmaz több mint 565 millió euró értékben, ezek több mint 35 százaléka Lengyelországban található.

Ez az akvizíció illeszkedik hosszú távú stratégiánkhoz, amelynek célja jelenlétünk erősítése Lengyelországban, a régió egyik legdinamikusabb ingatlanpiacán

– mondta Hannes Pihl, a Summus Capital igazgatósági tagja és a Zenith Family Office ügyvezető partnere.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images