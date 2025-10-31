Csak minden negyedik magyar építőcég dokumentálja rendesen a munkát

Az osztrák székhelyű PlanRadar „Construction QA/QC Impact Report” című iparági tanulmánya 811, minőségbiztosításért közvetlenül felelős szakember bevonásával készült Európában, a közel-keleten és az ázsiai–csendes-óceáni térségben. A 13 országra, köztük Magyarországra is kiterjedő kutatásban a válaszadók között projekt- és építőipari tanácsadók, fő- és szakvállalkozók, építészirodák, fejlesztők és beruházók voltak.
A felmérésben arra keresték a választ, hogy a vállalatok milyen lépéseket tesznek a partnereik által elvárt minőség ellenőrzésére, biztosítására.
A magyar eredmények azt mutatják, hogy a nemzetközi gyakorlattal megegyezően itthon is komoly problémát jelentő alvállalkozói vitáktól, költségtúllépésektől, határidő csúszásoktól nehéz megszabadulni.
A következmény pedig az, hogy a széttagolt rendszerben lazul az ellenőrzés.
Magyarországon az iparági szakértők kétharmada szerint erősen személy-, illetve projektfüggő, hogy sikerül-e konzisztens gyakorlatot kialakítani, egységes dokumentációt alkalmazni a minőség biztosításában, ellenőrzésében – ez a tanulmány szerint átlag fölötti, a többi válaszadó országgal összehasonlítva.
A következetes dokumentáció vezetése a cégek negyedére jellemző, miközben 9 százalékuk közös sztenderdek nélkül viszi végig a projekteket.
Súlyos következményekkel járhatnak a hiányosságok
A kutatás szerint a minőségbiztosítási és -ellenőrzési gyakorlatok hiányosságai a vállalatok többségénél jellemzően a határidők csúszásával, a költséges hibajavítások, utómunkák megugrásával, az alvállalkozókkal fennálló viták elmélyülésével, megrendelői oldalon pedig a garanciális követelések megszaporodásával járnak, amik láncreakcióként indítanak be további káros folyamatokat.
A magyar válaszok szerint tipikus gond az extra munkaerőköltség, a gépek, berendezések bérleti idejének meghosszabbodása, az anyagtárolási, logisztikai kiadások növekedése. Szintén erősödnek így a garancia-érvényesítési, valamint a kötbérfizetési kockázatok, amik a cégek harmadánál az ügyfélkapcsolatok érzékelhető romlásához, elszalasztott új üzleti lehetőségekhez vezetnek.
A digitális megoldások, eszközök kötelező alkalmazása a cégek mindössze 6 százalékára jellemző. Pedig éppen az egységes dokumentációra, az egységes szabványokra épülő rendszerek használata lehet a kulcs a minőségi problémák megoldásához
– mondta Borbély Csaba, a PlanRadar magyarországi menedzsere a társaság közleményében.
Az ugyanakkor biztató, hogy a kutatási eredmények átlagának megfelelően Magyarországon is nagyjából a válaszadók négyötöde szerint a minőségbiztosítási és -ellenőrzési rendszerek hatékonyságának növelése javítja a jövedelmezőséget. A hazai szakemberek jelentős része szükségesnek tartja a fejlesztéseket ezen a területen, a harmaduknak pedig már voltak pozitív tapasztalatai ezen a területen.
A PlanRadar digitális SaaS platformja az építési, létesítménygazdálkodási és ingatlanprojektek dokumentációját, kommunikációját és jelentéskészítését támogatja, 75 országban használják. Összekapcsolja a beruházások szereplőit és valós idejű hozzáférést biztosít a projektadatokhoz.
Címlapkép forrása: Portfolio
