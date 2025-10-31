  • Megjelenítés
Csak minden negyedik magyar építőcég dokumentálja rendesen a munkát
Ingatlan

Csak minden negyedik magyar építőcég dokumentálja rendesen a munkát

Portfolio
A magyarországi válaszadók fele hiányosnak érzi az építőiparban a minőségbiztosítási és -ellenőrzési folyamatokat – derül ki a PlanRadar „Construction QA/QC Impact Report” című iparági tanulmányából. Ugyanez a hányad tartja gondnak, hogy a projektek résztvevői, jellemzően a különböző helyszíneken dolgozó alvállalkozói, szakmai csapatok eltérő, így nem összevethető szabványokat alkalmaznak ezen a területen. A következetes dokumentáció vezetése pedig az itthoni cégek csupán negyedére jellemző.
Portfolio Future of Construction 2025
Találkozzon személyesen Borbély Csabával, a PlanRadar regionális vezetőjével a Future of Construction konferencián.
Információ és jelentkezés

Az osztrák székhelyű PlanRadar „Construction QA/QC Impact Report” című iparági tanulmánya 811, minőségbiztosításért közvetlenül felelős szakember bevonásával készült Európában, a közel-keleten és az ázsiai–csendes-óceáni térségben. A 13 országra, köztük Magyarországra is kiterjedő kutatásban a válaszadók között projekt- és építőipari tanácsadók, fő- és szakvállalkozók, építészirodák, fejlesztők és beruházók voltak.

A felmérésben arra keresték a választ, hogy a vállalatok milyen lépéseket tesznek a partnereik által elvárt minőség ellenőrzésére, biztosítására.

A magyar eredmények azt mutatják, hogy a nemzetközi gyakorlattal megegyezően itthon is komoly problémát jelentő alvállalkozói vitáktól, költségtúllépésektől, határidő csúszásoktól nehéz megszabadulni.

A következmény pedig az, hogy a széttagolt rendszerben lazul az ellenőrzés.

Magyarországon az iparági szakértők kétharmada szerint erősen személy-, illetve projektfüggő, hogy sikerül-e konzisztens gyakorlatot kialakítani, egységes dokumentációt alkalmazni a minőség biztosításában, ellenőrzésében – ez a tanulmány szerint átlag fölötti, a többi válaszadó országgal összehasonlítva.

A következetes dokumentáció vezetése a cégek negyedére jellemző, miközben 9 százalékuk közös sztenderdek nélkül viszi végig a projekteket.

Súlyos következményekkel járhatnak a hiányosságok

A kutatás szerint a minőségbiztosítási és -ellenőrzési gyakorlatok hiányosságai a vállalatok többségénél jellemzően a határidők csúszásával, a költséges hibajavítások, utómunkák megugrásával, az alvállalkozókkal fennálló viták elmélyülésével, megrendelői oldalon pedig a garanciális követelések megszaporodásával járnak, amik láncreakcióként indítanak be további káros folyamatokat.

A magyar válaszok szerint tipikus gond az extra munkaerőköltség, a gépek, berendezések bérleti idejének meghosszabbodása, az anyagtárolási, logisztikai kiadások növekedése. Szintén erősödnek így a garancia-érvényesítési, valamint a kötbérfizetési kockázatok, amik a cégek harmadánál az ügyfélkapcsolatok érzékelhető romlásához, elszalasztott új üzleti lehetőségekhez vezetnek.

A digitális megoldások, eszközök kötelező alkalmazása a cégek mindössze 6 százalékára jellemző. Pedig éppen az egységes dokumentációra, az egységes szabványokra épülő rendszerek használata lehet a kulcs a minőségi problémák megoldásához

– mondta Borbély Csaba, a PlanRadar magyarországi menedzsere a társaság közleményében.

Borbély Csaba
PlanRadar, regionális vezető
Borbély Csaba a PlanRadar regionális vezetője Magyarországon. Feladatai közé tartozik a vállalat növekedésének támogatása, a piaci terjeszkedés felügyelete és a magyar piac stratégiai irányvonalának k
Tovább
Borbély Csaba a PlanRadar regionális vezetője Magyarországon. Feladatai közé tartozik a vállalat növekedésének támogatása, a piaci terjeszkedés felügyelete és a magyar piac stratégiai irányvonalának k Tovább

Az ugyanakkor biztató, hogy a kutatási eredmények átlagának megfelelően Magyarországon is nagyjából a válaszadók négyötöde szerint a minőségbiztosítási és -ellenőrzési rendszerek hatékonyságának növelése javítja a jövedelmezőséget. A hazai szakemberek jelentős része szükségesnek tartja a fejlesztéseket ezen a területen, a harmaduknak pedig már voltak pozitív tapasztalatai ezen a területen.

A PlanRadar digitális SaaS platformja az építési, létesítménygazdálkodási és ingatlanprojektek dokumentációját, kommunikációját és jelentéskészítését támogatja, 75 országban használják. Összekapcsolja a beruházások szereplőit és valós idejű hozzáférést biztosít a projektadatokhoz.

Portfolio Future of Construction 2025
Regisztráljon ön is az építőipar budapesti csúcstalálkozójára!
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Magyar települések kapnak milliárdokat: olyan digitális rendszer érkezik, amely teljesen átírja az energiafogyasztást

Ez már a tartós fellendülés? - Villáminterjúban kérdeztük a Masterplast vezérét

101 hektáron épül gigantikus AI-adatközpont

Éjjeli munkálatok kezdődnek az M1-esen, 72 hidat újítanak fel

Dubajban terjeszkedik a Duna House

Mindenkinek szívás a rossz beltéri mobillefedettség

Bővíti központját a logisztikai óriás Magyarországon

A hatékonyságnövelés az építőiparban sem várhat − A legújabb megoldások egy helyen vezető szakértőktől

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
napelem háztető erdő
Ingatlan
Magyar települések kapnak milliárdokat: olyan digitális rendszer érkezik, amely teljesen átírja az energiafogyasztást
Pénzcentrum
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility