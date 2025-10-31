  • Megjelenítés
Magyar települések kapnak milliárdokat: olyan digitális rendszer érkezik, amely teljesen átírja az energiafogyasztást
Magyar települések kapnak milliárdokat: olyan digitális rendszer érkezik, amely teljesen átírja az energiafogyasztást

Portfolio
Megemelte az önkormányzatok számára elérhető pályázat keretösszegét az Energiaügyi Minisztérium, így több mint száz vidéki település csökkentheti kiadásait az Európai Unió energiahatékonysági támogatásával – írja közleményében a minisztérium. Az eredetileg 7,6 milliárd forintos keretösszeg megemelésével 19,5 milliárd forint jut a települések helyi energiafelhasználást optimalizáló fejlesztéseire – jelentette be Solymár Károly Balázs, infokommunikációért felelős államtitkár.
A vidéki városok, községek a digitális megoldásoknak köszönhetően

pontos adatok alapján dönthetnek az energiabeszerzésekről és energiahatékonysági beruházásokról.

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz pályázatára vidéki helyhatóságok, konzorciumi formában költségvetési szerveik, gazdasági társaságaik jelentkezhettek idén februártól júniusig. A felhívás célja az önkormányzatok helyi energiamenedzsment-rendszereinek kiépítése volt, a szükséges új eszközök és szoftverek beszerzésével.

Az új rendszerek révén az energiafogyasztás térben és időben is a valós igényekhez igazodik majd,

hosszú távon az energiatermelés és a fogyasztás optimális egyensúlyban tartható.

Egy beruházásra legalább 75 millió forint, de legfeljebb 225 millió forint jut, Ajkától Zsámbékig összesen 101 vidéki önkormányzat kap támogatást.

A nyertesek között a 200 ezres lakosságszámú Debrecentől a 800 lelkes szabolcsi községig, Paposig eltérő adottságú, pénzügyi helyzetű települések találhatók meg

– tette hozzá Solymár Károly Balázs.

Dr. Solymár Károly Balázs
Energiaügyi Minisztérium, infokommunikációért felelős államtitkár
Dr. Solymár Károly Balázs jogász diplomáját “summa cum laude” minősítéssel 2003-ban szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően a Nemzetközi Technológiai K
Az első támogatási szerződések várhatóan még idén hatályba is lépnek, ezzel megkezdődhet a projektek megvalósítása. A program a minisztérium várakozása szerint országos szinten is segíti az energiahatékonyság javítását, a zöld átállást és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

