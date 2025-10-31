  • Megjelenítés
Ingatlan

Nem kell aggódni, hogy rajtunk marad a szemét – Az ünnepi hétvégén is járnak a kukásautók Budapesten

Portfolio
November első, ünnepi hétvégéjén is a már megszokott napon és időben szállítják el a kommunális (vegyes) hulladékot Budapesten – írja a MOHU Budapest.

A MOHU BUDAPEST Zrt. a november 1-i ünnephez kapcsolódó munkarendje az alábbiak szerint alakul:

  • 2025. november 1. (szombat): kommunálishulladék-szállítás a szokásos szombati gyűjtési rend szerint.
  • 2025. november 2. (vasárnap): kommunálishulladék-szállítás a szokásos vasárnapi gyűjtési rend szerint.

A MOHU BUDAPEST

lakossági szelektív hulladékgyűjtő-udvarai és Szemléletformáló és Újrahasználati Központjai november elsején zárva tartanak

– írják a közleményben.

