  • Megjelenítés
Szinte megduplázódott a Shopper Park Plus profitja
Ingatlan

Szinte megduplázódott a Shopper Park Plus profitja

Portfolio
Lendületesen bővül a Shopper Park Plus: a társaság eredménye majdnem megduplázódott az idei év első kilenc hónapjában, miután a szlovákiai akvizíciók látványosan megnövelték a bevételeket és az ingatlanportfólió értékét. A vállalat már a lengyel piacra is belépne, folytatva a regionális terjeszkedést.
Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Erősen zárta 2025 harmadik negyedévét a Shopper Park Plus, az első kilenc hónapban 31,3 millió eurós adózott eredményt ért el, ami 95 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A bővülés fő hajtóereje a februárban lezárt szlovákiai ingatlanakvizíció volt, amely önmagában 13,7 millió euróval járult hozzá a csoport eredményéhez.

A bérleti díjbevételek 34,3 százalékkal, 17,8 millióról 23,9 millió euróra nőttek, ebből 5,1 millió euró a szlovák ingatlanokhoz kapcsolódott. A bruttó eredmény 21,2 millió euróra emelkedett (+32,6%), míg az átértékelési nyereség 24,8 millió euróra ugrott, szemben az előző évi 8,9 millióval. A nettó pénzügyi veszteség ugyanakkor 8,3 millió euróra nőtt a szlovák ingatlanok finanszírozása miatt, így az üzemeltetési veszteség a bevételek 11,4 százalékára bővült.

A befektetett ingatlanok értéke szeptember végén 425 millió euró volt, míg a saját tőke 219 millióra emelkedett. A hitelállomány 210 millió euróra nőtt, a tőkeáttétel így 49 százalékos.

A portfólió 398 ezer négyzetméter bérbeadható területet foglal magába, 94,7 százalékos kiadottsággal és 5,8 éves WAULT-tal.

Az SPP október végén nyolc lengyelországi bevásárlópark megvásárlására is ajánlatot tett – a tranzakció értéke 195 millió euró, a hozam várhatóan 9 százalék körüli. A társaság közölte, hogy a régiós terjeszkedést tőkeemeléssel is finanszírozhatja, miközben továbbra is cél a 50–60 százalék közötti LTV fenntartása.

Kapcsolódó cikkünk

Lengyelországi felvásárlásra készül a Shopper Park Plus

A csoport portfóliójának fenntarthatósági minősítése is javult: már hét ingatlan rendelkezik BREEAM „Very Good” tanúsítvánnyal, és 2025 végére a teljes magyar portfólió elérheti ezt a szintet. Az ESG-stratégia keretében több helyszínen napelemes beruházások és energiahatékonysági felújítások is zajlanak.

Összességében a Shopper Park Plus 2025-ben látványosan erősödő regionális szereplővé vált: az akvizíciók, a stabil hozamszintek és a tervezett lengyel terjeszkedés a következő években is meghatározhatják a társaság növekedési pályáját.

A Shopper Park Plus árfolyama idén 5 százalékot emelkedett.

YuOSP9i5

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
lázár m30
Ingatlan
„Húzzanak el ebből az országból” – keményen üzent Lázár János
Pénzcentrum
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility