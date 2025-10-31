Szinte megduplázódott a Shopper Park Plus profitja

Erősen zárta 2025 harmadik negyedévét a Shopper Park Plus, az első kilenc hónapban 31,3 millió eurós adózott eredményt ért el, ami 95 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A bővülés fő hajtóereje a februárban lezárt szlovákiai ingatlanakvizíció volt, amely önmagában 13,7 millió euróval járult hozzá a csoport eredményéhez.
A bérleti díjbevételek 34,3 százalékkal, 17,8 millióról 23,9 millió euróra nőttek, ebből 5,1 millió euró a szlovák ingatlanokhoz kapcsolódott. A bruttó eredmény 21,2 millió euróra emelkedett (+32,6%), míg az átértékelési nyereség 24,8 millió euróra ugrott, szemben az előző évi 8,9 millióval. A nettó pénzügyi veszteség ugyanakkor 8,3 millió euróra nőtt a szlovák ingatlanok finanszírozása miatt, így az üzemeltetési veszteség a bevételek 11,4 százalékára bővült.
A befektetett ingatlanok értéke szeptember végén 425 millió euró volt, míg a saját tőke 219 millióra emelkedett. A hitelállomány 210 millió euróra nőtt, a tőkeáttétel így 49 százalékos.
A portfólió 398 ezer négyzetméter bérbeadható területet foglal magába, 94,7 százalékos kiadottsággal és 5,8 éves WAULT-tal.
Az SPP október végén nyolc lengyelországi bevásárlópark megvásárlására is ajánlatot tett – a tranzakció értéke 195 millió euró, a hozam várhatóan 9 százalék körüli. A társaság közölte, hogy a régiós terjeszkedést tőkeemeléssel is finanszírozhatja, miközben továbbra is cél a 50–60 százalék közötti LTV fenntartása.
A csoport portfóliójának fenntarthatósági minősítése is javult: már hét ingatlan rendelkezik BREEAM „Very Good” tanúsítvánnyal, és 2025 végére a teljes magyar portfólió elérheti ezt a szintet. Az ESG-stratégia keretében több helyszínen napelemes beruházások és energiahatékonysági felújítások is zajlanak.
Összességében a Shopper Park Plus 2025-ben látványosan erősödő regionális szereplővé vált: az akvizíciók, a stabil hozamszintek és a tervezett lengyel terjeszkedés a következő években is meghatározhatják a társaság növekedési pályáját.
A Shopper Park Plus árfolyama idén 5 százalékot emelkedett.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
