Szintet lépett a Lázár–Strabag ügy: az osztrák parlament elé kerül a kérdés
Szintet lépett a Lázár–Strabag ügy: az osztrák parlament elé kerül a kérdés

Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) parlamenti vizsgálatot kezdeményez Ausztriában annak tisztázására, hogy a NEOS liberális párt, illetve a hozzá köthető üzleti körök - köztük a Strabag és tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner - támogatták-e a magyarországi Tisza Pártot - írta meg a Telex.

A magyar híroldal beszámolója szerint az FPÖ főtitkára, Christian Hafenecker szombaton azt közölte, hogy

a párt hivatalos parlamenti kérdéseket nyújt be az osztrák külügyminiszternek az ügyben.

„Ha egy osztrák nagyvállalkozó, aki évek óta a NEOS fő finanszírozójának számít, aktívan beavatkozik egy szomszédos ország választási kampányába,

az egy külpolitikai időzített bomba

- fogalmazott Hafenecker.

Előzmény: kiélezett vita az M30-as miatt

A politikai vádak hátterében a Strabag és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) konfliktusa áll. Lázár János pénteki bejegyzésében arról írt, hogy a tárca nem tudta átadni az M30-as autópálya Miskolc-Tornyosnémeti szakaszának lezárt részét, és ezért a kivitelezőt tette felelőssé. A miniszter szerint a Strabag nem teljesítette a vállalt határidőt, amit október 31-re kellett volna befejeznie.

Ráadásul az ÉKM minisztere azt is mondta, hogy

a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba. Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvéleménykutatások megrendelésével támogatják.

Ezért Lázár felszólította a céget, hogy végezze el haladéktalanul a garanciális munkát, tartsa távol magát a politikától, majd „húzzanak el ebből az országból”.

A Strabag határozottan visszautasította a miniszter állításait. Hozzátették, hogy továbbra is együttműködnek a minisztériummal, de „nem finanszíroznak semmilyen politikai pártot Magyarországon, nem készítenek és nem támogatnak közvélemény-kutatást, és nem állnak kapcsolatban a Tisza Párttal”. A cég műszaki okokkal magyarázta a csúszást, és arra hivatkozott, hogy a süllyedés mértéke meghaladta az előzetes becslést, így az előírások betartása mellett nem volt lehetséges a pályaszerkezet befejezése a kívánt ütemben.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss Gábor

