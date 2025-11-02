  • Megjelenítés
A világ legmagasabb temploma lett a Sagrada Familia
A világ legmagasabb temploma lett a Sagrada Familia

A barcelonai Sagrada Família csütörtökön a világ legmagasabb templomává vált: magassága elérte a 162,91 métert, megelőzve az ulmi dómot - írta meg a The Guardian.
A bazilika közlése szerint Antoni Gaudí fő műve immár 162,91 méterig emelkedik a város fölé, miután a központi torony egy új elemét a helyére emelték. Ezzel megelőzi a németországi ulmi dómon álló tornyot, amely 161,53 méternél éri el a csúcsát.

Bár hivatalos bejelentés még nem érkezett az elsőségről, az adatok alapján

a Sagrada Família jelenleg 1,38 méterrel magasabb a baden–württembergi templomnál.

És még tovább nő: a Krisztusnak szentelt központi torony 172 méteres magasságot ér majd el, amikor elkészül. A torony első elemét csütörtök reggel daru helyezte a főhajó tetejére. A Sagrada Família alapkövét 1882-ben tették le. Gaudí nem számított arra, hogy életében befejezik az építkezést; 1926-ban bekövetkezett halálakor mindössze egyetlen torony épült meg.

Az elmúlt évtizedekben felgyorsult a munka, mivel a bazilika jelentős nemzetközi turisztikai vonzerővé vált. Az építkezést a belépőjegyekből származó bevétel finanszírozza;

tavaly 4,9 millió fizető látogató érkezett.

Gaudí egyedi esztétikája, amely a katolikus szimbolikát organikus formákkal ötvözi, világszerte lenyűgözi a látogatókat. A homlokzatok és a belső tér díszítésén még évekig dolgoznak. A bazilika korábbi tájékoztatása szerint

a teljes befejezés nagyjából egy évtized múlva várható.

Jövőre lesz Gaudí halálának századik évfordulója, amelyről a templom több eseménnyel kíván megemlékezni.

Címlapkép forrása: Adria Puig/Anadolu via Getty Images

