A GTC-től vett fejlesztési telket a Váci úton a WING

A megállapodás tárgyát képező fejlesztési telek a Váci út, a Szekszárdi utca, a Madarász Viktor utca és a Szobor utca által határolt tömb északi részén található. A telek sétatávolságra fekszik a Duna-parttól és több bevásárlóközponttól is. A Váci úti irodafolyosó Magyarország legnagyobb irodapiaci övezete, a WING többek között itt fejlesztette az Átrium Park irodaházat és a Kassák lakóprojektet is.
A várhatóan 2026-ban induló, két ütemben tervezett lakóberuházás
kész koncepciótervvel és végleges építési engedéllyel, valamint a kerületi önkormányzattal kötött településrendezési szerződéssel rendelkezik.
Az új fejlesztésben a vállalat vállalja, hogy közösségi tereket és zöldterületeket biztosít a környékbeliek, illetve az itt dolgozók számára.
A WING Magyarország mellett Lengyelországban és Németországban is jelen van, a három országban összesen több mint 5,7 millió négyzetméternyi fejlesztett portfólióval rendelkezik, az ingatlanszektor minden szegmensében. Többségi tulajdonában áll Lengyelország legnagyobb ingatlanfejlesztő vállalata, az Echo Group, illetve a német lakó- és kereskedelmi ingatlanfejlesztő, a Bauwert. Mindezek mellett a WING a magyar ingatlanpiac vezető ingatlanfejlesztő és -befektető cége. Itthon eddig közel 800 milliárd forintot fektetett ingatlanfejlesztésbe, amely összesen mintegy 1,4 millió négyzetméter alapterületű ingatlant fed le.
A vállalat lakóingatlan-fejlesztő ága a Living, amely 2017-es alapítása óta tizenegy lakóprojektben közel 2300 lakás fejlesztését indította el, ebből több mint 2000 darabot értékesített, nyolc átadott lakófejlesztésében pedig több mint 1500 lakást már átadott vevőinek.
Címlapképen a WING Metropolitan Garden nevű projektje. Forrása: WING
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
