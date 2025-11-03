  • Megjelenítés
A GTC-től vett fejlesztési telket a Váci úton a WING
A GTC-től vett fejlesztési telket a Váci úton a WING

Megállapodást kötött WING Csoport a GTC-vel a Váci út 173–177. alatti, több mint 2,1 hektáros fejlesztési terület megvásárlásáról - írja közleményében a WING. A tervek szerint a tulajdonába kerülő területen mintegy 470 lakás és egy 23 000 négyzetméteres irodaház épül.
A megállapodás tárgyát képező fejlesztési telek a Váci út, a Szekszárdi utca, a Madarász Viktor utca és a Szobor utca által határolt tömb északi részén található. A telek sétatávolságra fekszik a Duna-parttól és több bevásárlóközponttól is. A Váci úti irodafolyosó Magyarország legnagyobb irodapiaci övezete, a WING többek között itt fejlesztette az Átrium Park irodaházat és a Kassák lakóprojektet is.

A várhatóan 2026-ban induló, két ütemben tervezett lakóberuházás

kész koncepciótervvel és végleges építési engedéllyel, valamint a kerületi önkormányzattal kötött településrendezési szerződéssel rendelkezik.

Az új fejlesztésben a vállalat vállalja, hogy közösségi tereket és zöldterületeket biztosít a környékbeliek, illetve az itt dolgozók számára.

A WING Magyarország mellett Lengyelországban és Németországban is jelen van, a három országban összesen több mint 5,7 millió négyzetméternyi fejlesztett portfólióval rendelkezik, az ingatlanszektor minden szegmensében. Többségi tulajdonában áll Lengyelország legnagyobb ingatlanfejlesztő vállalata, az Echo Group, illetve a német lakó- és kereskedelmi ingatlanfejlesztő, a Bauwert. Mindezek mellett a WING a magyar ingatlanpiac vezető ingatlanfejlesztő és -befektető cége. Itthon eddig közel 800 milliárd forintot fektetett ingatlanfejlesztésbe, amely összesen mintegy 1,4 millió négyzetméter alapterületű ingatlant fed le.

A vállalat lakóingatlan-fejlesztő ága a Living, amely 2017-es alapítása óta tizenegy lakóprojektben közel 2300 lakás fejlesztését indította el, ebből több mint 2000 darabot értékesített, nyolc átadott lakófejlesztésében pedig több mint 1500 lakást már átadott vevőinek.

Címlapképen a WING Metropolitan Garden nevű projektje. Forrása: WING

