A legpusztítóbb polgárháború sújtotta országban most újraéledhet a turizmus

Hotelbefektetők, fejlesztők és nemzetközi szállodaüzemeltetők indítottak egyeztetéseket a szíriai piacralépésről, miközben az ország igyekszik újjáépíti gazdaságát, helyreállítani infrastruktúráját - a légi összeköttetések újranyitását is beleértve, ösztönözni a magánberuházásokat és külföldi tőkét vonzani, a befektetői bizalmat pedig visszaállítani.

Nagy regionális és nemzetközi hotelmárkák, köztük a Rotana, az Accor és az H World International folytatnak előzetes tárgyalásokat fejlesztőkkel és befektetőkkel Damaszkuszban, Aleppóban és más fontos városokban megvalósítható projektek kapcsán - írja a cikk.

Mindenki úgy érzi, hogy a helyzet stabilizálódott, és tovább fog stabilizálódni

– mondta Philip Barnes, a Rotana vezérigazgatója.

A szakember szerint megugrott az érdeklődés Szíria, Irak és Libanon iránt. Ahogy Damaszkusz és Aleppó élénkülni kezd, a szállodák kulcsszerepet játszhatnak a városi és üzleti központok újjáépítésében.

Amikor egy turisztikai célpont éledezni kezd, a szálloda túlmutat az üzleten: a közösségek társadalmi és gazdasági alappillérévé válik

– fogalmazott Barnes.

A Rotana már több fejlesztővel tárgyal. Barnes szerint

az ilyen projektek az előkészítés kezdetétől számítva általában két–három évet vesznek igénybe.

A Rijádban rendezett Future Investment Initiative fórumon Szíria elnöke, Ahmad Al Sharaa közölte: az ország a tavalyi politikai átmenet óta csaknem 28 milliárd dollárnyi új beruházást vonzott. Al Sharaa a fórumon több globális cégvezetővel is találkozott – köztük Christopher Nassettával, a Hilton Worldwide elnök-vezérigazgatójával, és Sébastien Bazin-nel, az AccorHotels vezérigazgatójával.

Duncan O'Rourke, az Accor közel-keleti, afrikai és ázsiai–csendes-óceáni régióért felelős vezérigazgatója megerősítette: a francia szállodavállalat helyi fejlesztőkkel tárgyal 10–15 szíriai hotel 2030–2031-ig történő elindításáról. Szerinte

a kritikus infrastruktúra – repülőterek, kórházak, iskolák – újjáépítése után jellemzően a szállodai fejlesztések következnek, ezek alapján a cég hosszú távú potenciált lát szíriában.

"Várakozásunk szerint a kereslet fokozatosan növekszik majd, ahogy a szíriai diaszpóra tagjai visszatérnek, és a turisták újra felfedezik az ország kultúráját, történelmét és konyháját" – tette hozzá O'Rourke.

A szállodaipari élénkülést a légi kapcsolatok visszatérése is támogatja. Több nagy regionális légitársaság – köztük az Emirates, a Flydubai, a Qatar Airways, a Turkish Airlines, valamint Szaúd-Arábiából a Flynas és a Flyadeal – már újraindította, illetve tervezi újraindítani damaszkuszi járatait.

Barnes szerint a szállodaipar és a légiközlekedés szorosan összefügg: "Amint a légitársaságok úgy látják, hogy elég forgalom van egy célállomás kiszolgálásához, nekünk is fel kell ülnünk arra a vonatra – ez a növekedés egyértelmű jele."

O'Rourke várakozása szerint a kezdeti forgalom várhatóan regionális piacokról – Dubajból, Szaúd-Arábiából, Libanonból és Törökországból – érkezik, majd a stabilitás javulásával Indiára és Kínára is kiterjedhet.

Bár a környezet egyre kedvezőbb, a hosszú távú siker feltétele az, hogy folytatódjanak a reformok: a befektetők elsősorban adózási, jogi átláthatósági, profithazautalási és bankrendszeri garanciákat keresnek. A derűlátás mellett azonban jelentős kockázatok is vannak, például a geopolitikai bizonytalanság, illetve a pénzügyi reformok lassú üteme nehezítheti a nagyléptékű fejlesztéseket. A szereplők szerint azonban

nagyon fontos a megfelelő időzítés, sokan igyekeznek korán lépni,

hogy jó pozíciót nyerjenek egy nagy potenciállal rendelkező, de jelenleg alulfejlett piacon.

Siegfried Nierhaus, az H World International alelnöke megerősítette: fejlesztők és szállodatulajdonosok már megkeresték a céget márkamenedzsment-partnerségek ügyében. "Óriási előny elsőként belépni egy olyan piacra, mint Szíria" – mondta.

"Készen állunk a lépésre, amint az alapfeltételek összeállnak."

