Itt az újabb bizonyíték a lakáspiacon: mérséklődik az Otthon Start-őrület

Az Otthon Start Program hatására októberben továbbra is élénk maradt az ingatlanpiaci aktivitás. A Duna House saját adatai alapján készült becslés szerint
országosan 11 518 lakóingatlan cserélt gazdát,
ami 7,3%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor az előző hónaphoz viszonyítva 14,2%-os visszaesés tapasztalható.
Az OSP már augusztusban látványosan növelte a tranzakciók számát, amely szeptemberben érte el idei csúcsát 13 426 adásvétellel – ehhez képest figyelhető meg az októberi mérséklődés.
A hitelpiacon októberben rekordnagyságú havi ugrás látható. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass hazai adatai szerint októberben 196 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsülhető, ami 85%-kal haladja meg az augusztusi értéket. Éves összevetésben is jelentős, 66%-os növekedést prognosztizálnak az MNB előző év azonos hónapjára vonatkozó statisztikáihoz képest - jegyzi meg a Duna House közleménye.
Az októberi adatok egyértelműen jelzik, hogy az Otthon Start Program által generált kereslet
mind az ingatlan-, mind a hitelpiacon látványos élénkülést eredményezett.
