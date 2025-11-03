Kifakadt Lázár János: Ez így tovább nem mehet!

Mai posztjában a miniszter továbbra is a céget okolja az M30-as autópályaszakasz átadásának csúszása miatt.

Kezdeményezni fogom a közbeszerzési törvény módosítását.

Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból. A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgáljuk” – írta Lázár János.

A miniszter a múlt héten az M30-as autópályaszakasz késlekedő átadása miatt arra szólította fel az építőipari vállalatot, hogy „húzzanak el ebből az országból”. A hétvégén megírtuk, hogy a Strabag hazájában, Ausztriában is terítékre került a téma.

Lázár hétfői bejegyzésében azt kifogásolta, hogy a Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Lázár szerint az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált.

A vállalat korábbi közlése szerint az "minden szakmailag és technológiailag lehetséges feladatot időben elvégzett", amelyet rögtön a munkaterület átadását követően megkezdett, annak ellenére, hogy a minisztérium az engedély kiadását a bontási munkák megkezdését követően tette csak meg. A kivitelezés során tájékoztatták a minisztériumot a műszaki előrehaladásról és a konszolidáció állapotáról. A legfrissebb mérések alapján a süllyedés mértéke az előre becsülhető értéknél nagyobb mértékű és lassabb ütemű volt, így a pályaszerkezet építése a műszaki előírások betartása mellett nem volt lehetséges.

A Strabag korábban a Portfolio kérdésére közölte, hogy a vállalat továbbra is együttműködik az ÉKM-mel, ahogyan az tette eddig is.

