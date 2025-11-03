Otthon Start: van, ahol kezd ereszteni a lakáspiaci lufi

Az év vége felé közeledve hagyományosan csökken a lakásvásárlási kedv, de ezzel párhuzamosan az Otthon Start Program okozta első megugrás után is lanyhuló kereslet látható – írja az ingatlan.com. Októberben 294 ezer telefonos érdeklődést regisztrált a cég, ami szeptemberhez képest közel 20 százalékos csökkenés, ha a teljes lakáspiacot tekintjük.
Éves összevetésben országosan 1,5 százalékos visszaesés látható, elsősorban Budapest gyengébb teljesítménye miatt, ahol pedig 12 százalékkal kevesebb telefonos érdeklődést mért a cég.
A megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban eközben 3 százalékkal, a városokban 5 százalékkal, a községekben pedig 16 százalékkal nőtt az érdeklődések száma.
A bázisidőszaknak számító tavaly októberben főként a nagyvárosokban erősödő befektetői aktivitás miatt magas volt a viszonyítási alap, ami miatt a budapesti keresések száma is erősebben csökkent most – írta a közleményben Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője.
Érdekes és ritkán megfigyelhető ugyanakkor az a helyzet a lakáspiacon, hogy minél kisebb egy település, annál nagyobb az ott eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves összevetésben
– tette hozzá.
Az Otthon Start Programnak megfelelő ingatlanok iránt
októberben 23 százalékkal csökkent az érdeklődés szeptemberhez képest,
míg a nem támogatott ingatlanoknál csak 4 százalékos volt a visszaesés. A szakember szerint ez arra utal, hogy az első lakásvásárlók által eladott ingatlanokból továbbköltözők már kevésbé érzékenyek a hitelkritériumokra, és egyre nagyobb arányban keresnek drágább vagy más típusú ingatlanokat.
Vannak viszont az országnak olyan térségei, ahol a program hatása még mindig meghatározó: Békés, Borsod, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Tolna megyékben
a keresések 99 százalékát az Otthon Start-kompatibilis lakóingatlanok adták
– hívta fel a figyelmet a jelenségre a szakértő. Az Otthon Start összességében közvetett módon országos szinten lendületben tartotta a lakáspiacot októberben is, hiszen a támogatott vásárlók által indított adásvételi láncolatok további tranzakciókat generáltak szerte az országban.
Piaci kilátások: 2026-ban ismét felfuthat a kereslet és a kínálat
A mostani kilátások szerint mind a keresleti, mind a kínálati oldal új erőre kaphat 2026 januárjában. A januári keresleti kiugrás kormányzati programoktól függetlenül minden évben megfigyelhető, amire rátehet még egy lapáttal, hogy tízezres nagyságrendben érkezhetnek új lakások is a piacra.
Az új lakások jelentős részét jövő februártól már 3 százalékos kamatozású hitelre is meg lehet venni akár a tervasztalról mellől – erről itt írtunk.
Az erősödő kereslet pedig az eladókat is mozgásba hozhatja pontosan úgy, ahogy ezt az elmúlt hónapokban is láthattuk
– írta Balogh.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
