Elindult a kormány lakásépítési programja, 700 új lakás már most látható a piacon
Elindult a kormány lakásépítési programja, 700 új lakás már most látható a piacon

Október végéig tíz alapkezelő kezdhette meg beruházásait a Lakhatási Tőkeprogramban - írja közleményében a Nemzeti Tőkeholding. A most közölt várakozások szerint a Nemzetgazdasági Minisztériummal közös, 300 milliárd forint keretösszegű program hatására a következő hat évben 30 ezer új lakóingatlan épülhet Magyarországon.
Az idén indult Lakhatási Tőkeprogram ingatlanalapok ingatlanfejlesztésein keresztül igyekszik ösztönözni a lakáspiaci kínálat növekedését, részben az állam által biztosított tőkéből, részben pedig a magán-, illetve kereskedelmi banki hitel bevonásábal. Tervei szerint ez a kombináció összesen akár 1000 milliárd forint összegű fejlesztéshez juttathatja a lakáspiacot, a program hatéves időtartama alatt - erről korában itt írtunk.

A programnak köszönhetően mintegy 700 új építésű lakás jelent meg a piacon Budapesten és Debrecenben, valamint egyes fejlesztések esetében funkcióváltás révén újabb lakóingatlanok kialakítása is megkezdődhet.

A holding közlése szerint a programban részt vevő 19 alapkezelő közül október végéig 10 kezdhette meg beruházásait, a teljes keretösszegből ezzel az állami befektető 160 milliárd forintnyi kötelezettségvállalást nyitott meg a lakásprojektek előtt.

Az első ingatlanok a tervasztalról már be is kerültek az értékesítési kínálatba, a fizikai átadások nagyrésze pedig 2027-re várható.

A program két fejlesztési és értékesítési ciklusában éves szinten nagyjából 5 ezer új lakást, bérlakást és kollégiumi kapacitást jelent. Összehasonlításképp, az elmúlt években országosan évente körülbelül 15 ezer új lakás épült – idén az első háromnegyed évben 7490, a KSH legfrissebb statisztikája szerint – így a holding várakozása az, hogy a program nagyságrendileg harmadával növelheti a hazai lakásépítési volumen éves átlagát a következő hat év mindegyikében.

Zajlik a folyósítás, elindultak az első beruházások

A pályázati összegek folyósítása az alapkezelőkkel szemben támasztott alapfeltételek teljesítése – többek között az egyes alapokra vonatkozó üzleti tervek és a kezelési szabályzatok kialakítása, módosítása, szükséges engedélyek beszerzése – mentén, ütemezetten zajlik - írja a közlemény.

A tőkeprogramra olyan hazai, jelentős tapasztalattal, szakmai tudással és eredményekkel rendelkező piaci befektetési alapkezelők jelentkezhettek március végéig nyilvános pályázat útján, amelyek 2024 végéig legalább 25 milliárd forint vagyont kezeltek ingatlan- és/vagy értékpapíralapokban, vagy átlagosan együttesen legalább 25 milliárd forint jegyzett tőkéjű magántőkelapot kezeltek.

Az egyes tőkebefektetések piaci alapon, legalább 30 százalékos magánbefektetői hozzájárulással, a piaci feltételekkel megegyező hozamelvárások mellett valósulnak meg.

A futamidő alatt a Nemzeti Tőkeholding – a pályázati eljárás lebonyolítóján keresztül – folyamatosan monitorozza az egyes alapok teljesítményét. Ha a kezelési szabályzattól és a befektetési politikától, a forráskihelyezési ütemtől való eltérést tapasztal, szankcióval élhet, amely többek között tőkeleszállítást, az alapkezelési jogosultság elvételét, a kezelési szabályzat megszegése esetén pedig akár a jegybanki intézkedés kezdeményezését is jelentheti.

„Fontos hangsúlyozni, hogy bár a tőkeprogram a lakáspiac bővülését szolgálja, mégis piaci konstrukcióra épül. Tehát a befektetés semmiképpen sem támogatás. A kihelyezett forrásokhoz meghatározott hozamelvárásunk fűződik, minden esetben akkora, amelyet egy piaci befektető is elvárna. Ez a jelenlegi piaci elvárásoknak megfelelően 10% körül alakul – nyilatkozta a Lakhatási Tőkeprogram státusza kapcsán Buda Sándor, a Nemzeti Tőkeholding elnök-vezérigazgatója.

Buda Sándor
MFB Invest Zrt., EXIM Invest Zrt., vezérigazgató
1998. óta tevékenykedik a befektetési alapkezelési szektorban. Jogi szakokleveles közgazdász, diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Tanulmányait követően kötvény, részvény al
Tovább
1998. óta tevékenykedik a befektetési alapkezelési szektorban. Jogi szakokleveles közgazdász, diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Tanulmányait követően kötvény, részvény al Tovább

A hatéves befektetési időszakot követően a teljes kihelyezett összeget a hozamokkal növelten várjuk vissza

– tette hozzá.

A tőkeprogram résztvevői alaponként legfeljebb 20 milliárd forint forrást kapnak, amelynek 100%-át magyarországi ingatlanbefektetésekre, azon belül is elsősorban lakások, valamint bérlakások és kollégiumi épületek fejlesztésére fordíthatják. A Lakhatási Tőkeprogram forrásainak mintegy 30 százaléka kifejezetten Budapesten kívül megvalósuló projektekre irányulhat, és döntő részben lakások fejlesztése várható.

