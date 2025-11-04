Elindult a kormány lakásépítési programja, 700 új lakás már most látható a piacon

Az idén indult Lakhatási Tőkeprogram ingatlanalapok ingatlanfejlesztésein keresztül igyekszik ösztönözni a lakáspiaci kínálat növekedését, részben az állam által biztosított tőkéből, részben pedig a magán-, illetve kereskedelmi banki hitel bevonásábal. Tervei szerint ez a kombináció összesen akár 1000 milliárd forint összegű fejlesztéshez juttathatja a lakáspiacot, a program hatéves időtartama alatt - erről korában itt írtunk.
A programnak köszönhetően mintegy 700 új építésű lakás jelent meg a piacon Budapesten és Debrecenben, valamint egyes fejlesztések esetében funkcióváltás révén újabb lakóingatlanok kialakítása is megkezdődhet.
A holding közlése szerint a programban részt vevő 19 alapkezelő közül október végéig 10 kezdhette meg beruházásait, a teljes keretösszegből ezzel az állami befektető 160 milliárd forintnyi kötelezettségvállalást nyitott meg a lakásprojektek előtt.
Az első ingatlanok a tervasztalról már be is kerültek az értékesítési kínálatba, a fizikai átadások nagyrésze pedig 2027-re várható.
A program két fejlesztési és értékesítési ciklusában éves szinten nagyjából 5 ezer új lakást, bérlakást és kollégiumi kapacitást jelent. Összehasonlításképp, az elmúlt években országosan évente körülbelül 15 ezer új lakás épült – idén az első háromnegyed évben 7490, a KSH legfrissebb statisztikája szerint – így a holding várakozása az, hogy a program nagyságrendileg harmadával növelheti a hazai lakásépítési volumen éves átlagát a következő hat év mindegyikében.
Zajlik a folyósítás, elindultak az első beruházások
A pályázati összegek folyósítása az alapkezelőkkel szemben támasztott alapfeltételek teljesítése – többek között az egyes alapokra vonatkozó üzleti tervek és a kezelési szabályzatok kialakítása, módosítása, szükséges engedélyek beszerzése – mentén, ütemezetten zajlik - írja a közlemény.
A tőkeprogramra olyan hazai, jelentős tapasztalattal, szakmai tudással és eredményekkel rendelkező piaci befektetési alapkezelők jelentkezhettek március végéig nyilvános pályázat útján, amelyek 2024 végéig legalább 25 milliárd forint vagyont kezeltek ingatlan- és/vagy értékpapíralapokban, vagy átlagosan együttesen legalább 25 milliárd forint jegyzett tőkéjű magántőkelapot kezeltek.
Az egyes tőkebefektetések piaci alapon, legalább 30 százalékos magánbefektetői hozzájárulással, a piaci feltételekkel megegyező hozamelvárások mellett valósulnak meg.
A futamidő alatt a Nemzeti Tőkeholding – a pályázati eljárás lebonyolítóján keresztül – folyamatosan monitorozza az egyes alapok teljesítményét. Ha a kezelési szabályzattól és a befektetési politikától, a forráskihelyezési ütemtől való eltérést tapasztal, szankcióval élhet, amely többek között tőkeleszállítást, az alapkezelési jogosultság elvételét, a kezelési szabályzat megszegése esetén pedig akár a jegybanki intézkedés kezdeményezését is jelentheti.
„Fontos hangsúlyozni, hogy bár a tőkeprogram a lakáspiac bővülését szolgálja, mégis piaci konstrukcióra épül. Tehát a befektetés semmiképpen sem támogatás. A kihelyezett forrásokhoz meghatározott hozamelvárásunk fűződik, minden esetben akkora, amelyet egy piaci befektető is elvárna. Ez a jelenlegi piaci elvárásoknak megfelelően 10% körül alakul – nyilatkozta a Lakhatási Tőkeprogram státusza kapcsán Buda Sándor, a Nemzeti Tőkeholding elnök-vezérigazgatója.
A hatéves befektetési időszakot követően a teljes kihelyezett összeget a hozamokkal növelten várjuk vissza
– tette hozzá.
A tőkeprogram résztvevői alaponként legfeljebb 20 milliárd forint forrást kapnak, amelynek 100%-át magyarországi ingatlanbefektetésekre, azon belül is elsősorban lakások, valamint bérlakások és kollégiumi épületek fejlesztésére fordíthatják. A Lakhatási Tőkeprogram forrásainak mintegy 30 százaléka kifejezetten Budapesten kívül megvalósuló projektekre irányulhat, és döntő részben lakások fejlesztése várható.
