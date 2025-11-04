Nyolcéves mélyponton a lakásépítések

Nyolc éve nem épült olyan kevés lakás, mint a harmadik negyedévben, de a kiadott építési engedélyek számának növekedése már jelzi a súlyos lakáspiaci dekonjunktúra mélypontját – mutatják a KSH lakásépítésekről szóló ma kiadott negyedéves statisztikái. Érdekesség, hogy Budapesten utoljára egy éve adtak ki ilyen kevés építési engedélyt, míg vidéken mindenütt növekedés volt tapasztalható.

Portfolio Property Awards 2025 A hazai ingatlanpiac ünnepe! - Az elmúlt egy év legkülöngesebb piaci teljesítményei és az elmaradhatatlan üzleti networking! Részletekért kattints!

Elsőre a mai lakásépítési adat igen kiábrándítónak tűnhet: nyolc éve nem épült olyan kevés lakás Magyarországon, mint idén a harmadik negyedévben. Jobban megnézve az adatot is csak annyival szépül meg a kép, hogy a szezonális igazításunk után az átadott lakások száma mélyponton történő stagnálást mutat: az utóbbi egy évben negyedévente 3000 körüli lakásszám a jellemző.

A kiadott építési engedélyek számában is folytatódott az utóbbi negyedévekben megfigyelt tendencia, ám szerencsére ez egy pozitív folyamat.

A lakásépítési kedv ez alapján az utóbbi két évben trendszerűen javul – ezen belül inkább csak az utóbbi egy évben látunk érdemi élénkülést –

igaz, volt is honnan, hiszen súlyos mélypontról látunk elmozdulást. A számok azt mutatják, hogy lesz hová megérkeznie a beharangozott otthon startos újlakás-projekteknek.

Érdekesség, hogy Budapesten 1849 építési engedélyt adtak ki a harmadik negyedévben, ami az előző negyedévhez képest 44%-os csökkenés, az egy évvel ezelőtti szinthez képest nincs változás. Eközben vidéken, legalábbis az előző negyedévhez képest, mindenütt növekedés volt tapasztalható.

Összességében a mai adat azt jelzi, hogy a

lakásépítés súlyos dekonjunktúrájának a mélypontjára értünk,

a következő negyedévekben az átadott lakások száma lassan emelkedésnek indulhat. Érdemes megjegyezni, hogy a harmadik negyedéves adatok még függetlenek az Otthon Start Program beindulásától, hiszen ennek hatása majd csak a negyedik negyedéves adatokon fog várhatóan látszani.

A két mutató alakulása továbbra is azt mutatja, hogy a kiadott építési engedélyek számában megmutatkozó piaci élénkülés csak hosszú átfutással jelenik meg a megépült lakások számának emelkedésében. Emiatt még az Otthon Start Program hatása is várhatóan hosszú hónapok múlva látszik majd az új átadásokban.

Évkezdettől számítva idén eddig 7490 új lakást adtak át, 14%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban – ezek kiigazítatlan adatok, de jól mutatják, hogy idén várhatóan újabb mélypontot ér el Magyarországon az új építésű lakások átadása.

Tavaly 13 295 lakást adtak át, ami szintén nyolcéves mélypontot jelentett – valójában a rendszerváltás óta csak a devizahitelválságban volt ennél gyengébb a lakáspiaci konjunktúra – de nagyon valószínű, hogy az idén még ennél is kevesebb új lakást adnak át.

A negyedik negyedév ugyanis várhatóan már nem tud akkora élénkülést hozni, hogy kompenzálja a 2025-ös év eddigi gyenge teljesítményét. A kérdés inkább az lehet, hogy a 12 ezret eléri-e egyáltalán az idén elkészült lakások száma.

Budapesten utoljára egy éve adtak ki ilyen kevés építési engedélyt, míg vidéken mindenütt növekedés volt tapasztalható.

Régiós kép: kisebb városokban több lakás

Az eddigiekben a harmadik negyedévről, míg mostantól az első háromnegyed év adatairól fog szó esni. Ebben az időszakban a fővárosban 9,1, a megyei jogú városokban 33, a községekben 22%-kal kevesebb lakás épült. Csak a kisebb, nem megyei jogú városokban emelkedett kissé, 1,5%-kal az átadott lakások száma.

A KSH adatai szerint a lakásépítés területi koncentrációja ebben az időszakban a fővárosban továbbra is erős volt. Budapest 2509 új lakásának 57%-a három kerületben, a VIII., a XI. és a IX.-ben épült fel. A régiók közül kizárólag Pest régióban és Dél-Dunántúlon volt tapasztalható minimális élénkülés az előző év azonos időszakához képest. Minden más régióban csökkent az átadott lakások száma, a legnagyobb mértékben Közép-Dunántúlon és Dél-Alföldön is nagyot esett, 41, illetve 30%-ot.

A vidéki új lakások közül sok található a balatoni térségben. Budapest után a legtöbb, 259 új lakást Siófokon adták át, de más vidéki településekhez képest sok lakást vettek használatba Keszthelyen és Balatonszemesen is. Mindezek mellett 225 új otthont fejeztek be Kecskeméten, 121-et Nyíregyházán és 116-ot Érden. A többi vidéki nagyvárosé viszont nem érte el a százas nagyságrendet.

Országos szinten az engedélyezett lakások száma a január-szeptemberi időszakban 19 947 volt, kiigazítatlan adatok szerint 37%-kal több, mint egy évvel korábban. Az építési engedélyek növekedésében is erős területi koncentráció figyelhető meg a fővárosban, illetve annak néhány kerületében: Budapesten összesen 7841 lakás építésére adtak engedélyt, 2,3-szor többre, mint egy évvel korábban. Csak a XI. kerületben mintegy 3400 engedélyt adtak ki, a XIII. kerületben pedig valamivel több mint 1500-at. A négy legtöbb építési engedélyt kiadó fővárosi kerületben engedélyezték a lakások több mint háromnegyedét.

A megyei jogú városokban eközben 43%-kal növekedett a létesítendő lakások száma, közülük is kiemelkedik Debrecen és Szeged, ahol az új ipari termelési központoknak köszönhetően mintegy 750-750 lakás építését engedélyezték, továbbá több mint 400 lakás építését kezdeményezték Székesfehérváron és Győrben is.

Budapesten kívül Közép-Dunántúl és Dél-Alföld régióban nőtt jelentős mértékben az építési engedélyek száma, 31, illetve 93%-kal. Észak-Magyarországon 2%-os növekedés történt, Észak-Alföldön pedig majdhogynem stagnált ez a szám, míg a többi régióban az egy évvel korábbinál kevesebb lakás építését engedélyezték.

Címlapkép forrása: Peter Cade

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ