Otthon Start: a januári szintre csökkent az átlagos albérletár Budapesten

Októberben az év eleje óta nem látott szint, a lélektani 250 ezer forint alá süllyedtek Budapesten az átlagos kínálati bérleti díjak, amire utoljára januárban volt példa – derül ki a Rentingo legfrissebb albérletpiaci elemzéséből. A csökkenés fő oka az Otthon Start Program, amely kettős hatást fejt ki: egyszerre mérsékli a keresletet és növeli a kínálatot, hiszen a kedvezményes hitellel lakást vásárlók kiesnek a bérleti piacról, miközben a programmal szerzett befektetési lakások most jelennek meg a kínálati oldalon.
Az egy évvel korábbihoz képest nominálisan is olcsóbban lehet most albérlethez jutni Budapesten, miután 248 ezer forintra estek az átlagos kínálati bérleti díjak – mutat rá friss albérletpiaci elemzésében a Rentingo bérbeadási platform.

A keresleti árak az augusztusi mélypont után stabilizálódtak: a bérlők átlagosan 219 ezer forintért kerestek kiadó lakást, így az augusztusi 20 százalékos rekord árolló 13 százalékra mérséklődött októberre.

A bérbeadási platform szerint az árcsökkenés nem egyenletes: a legnagyobb vesztesek a 250–350 ezer forintért hirdetett, középkategóriás lakások, ezek bérleti díja esett vissza leginkább.

Ezek azok az ingatlanok, amelyekre jelenleg a legnehezebb bérlőt találni.

Az Otthon Start Program tartja présben az árakat

Az elemzés alapján az albérletpiaci változások fő mozgatórugója a szeptembertől elérhető, de már nyáron beharangozott Otthon Start Program. A folyamat első lépéseként a keresleti oldalról eltűntek a magasabb jövedelemmel és az önrészhez szükséges megtakarítással rendelkező bérlők, akik részt tudnak venni a programban és immár saját ingatlan vásárlása mellett dönthettek.

A kínálati oldalon pedig most jelennek meg azok a lakások, amelyeket a felső középosztály befektetési céllal vásárolt a program segítségével. Ezek a frissen piacra kerülő bérlakások tovább növelik a kínálatot, ami várhatóan a következő hónapokban is nyomást gyakorolhat a bérleti díjakra.

