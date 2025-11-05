  • Megjelenítés
20 milliárdot kapott kézhez eddig a lakosság a 10 milliósra emelt felújítási programban
Ingatlan

20 milliárdot kapott kézhez eddig a lakosság a 10 milliósra emelt felújítási programban

Portfolio
Több mint 20 milliárd forintot kaptak kézhez eddig az energetikai otthonfelújítási program nyertesei – közölte az Energiaügyi Minisztérium a 2024. július 1-je óta futó, 108 milliárdos keretösszegű programról.

A családi házak energetikai korszerűsítését segítő pályázaton eddig 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást. Hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy 20 milliárd forintra szerződtek már le a kedvezményezettekkel – ismertette Facebook-oldalán a minisztérium.

  • A lehetőség most még kedvezőbb feltételekkel érhető el, mint korábban:
  • akár 10 millió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható,
  • a fejlesztésekbe mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni,

a kamatmentes hitelrész meghosszabbított futamideje miatt alacsonyabbak lettek a törlesztőrészletek.

A további feltételekről és azok változásairól alábbi cikkünkben írtunk részletesen. Kasziba Levente, az MFB igazgatója a Portfolio-nak elmondta: 2029-ig kell lekötni a kohéziós forrásokat. A jelenlegi szabályok szerint 2027 márciusának végéig lehet benyújtani az igényeket, ami 2029-ig szükség esetén meghosszabbítható.

Kapcsolódó cikkünk

Nem tévedés, már 10 milliót lehet igényelni lakásfelújításra - megtudtuk a részleteket

Ami nem változott:

Még több Ingatlan

Egykori csokigyárban nyílik Accor hotel

Zöld lámpát kapott a szentendrei HÉV-felújítás

Ez az év egyik legizgalmasabb ingatlanprojektje – Így kel új életre a Körszálló

  • 2007 előtt épült családi ház felújítására lehet pályázni az ország bármely részéből,
  • a támogatott fejlesztésekkel legalább 30 százalékos energia-megtakarítást kell elérni,
  • az energiaszámlákon megspórolt összegek csökkentik, akár teljes egészében ki is válthatják a törlesztőrészleteket.

Aki kistelepülési lakosként a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe a támogatást, esztétikailag és energetikailag is teljes körűen felújíthatja otthonát – hívta fel a figyelmet a minisztérium.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Property Awards 2025

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Megdöbbentő számok a magyar egészségügyből: az orvosok fele nem volt a munkahelyén
Ez az év egyik legizgalmasabb ingatlanprojektje – Így kel új életre a Körszálló
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility