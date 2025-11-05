20 milliárdot kapott kézhez eddig a lakosság a 10 milliósra emelt felújítási programban

A családi házak energetikai korszerűsítését segítő pályázaton eddig 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást. Hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy 20 milliárd forintra szerződtek már le a kedvezményezettekkel – ismertette Facebook-oldalán a minisztérium.

A lehetőség most még kedvezőbb feltételekkel érhető el, mint korábban:

akár 10 millió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható,

a fejlesztésekbe mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni,

a kamatmentes hitelrész meghosszabbított futamideje miatt alacsonyabbak lettek a törlesztőrészletek.

A további feltételekről és azok változásairól alábbi cikkünkben írtunk részletesen. Kasziba Levente, az MFB igazgatója a Portfolio-nak elmondta: 2029-ig kell lekötni a kohéziós forrásokat. A jelenlegi szabályok szerint 2027 márciusának végéig lehet benyújtani az igényeket, ami 2029-ig szükség esetén meghosszabbítható.

Ami nem változott:

2007 előtt épült családi ház felújítására lehet pályázni az ország bármely részéből,

a támogatott fejlesztésekkel legalább 30 százalékos energia-megtakarítást kell elérni,

az energiaszámlákon megspórolt összegek csökkentik, akár teljes egészében ki is válthatják a törlesztőrészleteket.

Aki kistelepülési lakosként a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe a támogatást, esztétikailag és energetikailag is teljes körűen felújíthatja otthonát – hívta fel a figyelmet a minisztérium.

