Rekordot dönt Budapest: a pandémia óta nem látott számok jöttek a szállodapiacról
Portfolio
Folyamatosan nő a kereslet, Budapesten a vendégéjszakák száma idén újabb rekordot dönthet a CBRE hotelpiaci elemzése szerint. A fővárosban a külföldi vendégek dominálnak, mérséklődő átlagárak mellett a forgalom idén év végére várhatóan meghaladja a 2019-es, a pandémia előtti rekordévet – állapította az elemzés.
A szakemberek szerint a keresletet az erős külföldi vendégforgalom mellett

a kiegyensúlyozott foglaltsági mutatók és a folyamatosan bővülő kínálat jellemzi.

Az idei év első nyolc hónapjában a budapesti szállodákban eltöltött vendégéjszakák száma meghaladta a 6,2 milliót, ami 5,2%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A szállodát választó vendégek száma augusztus végére már 2,6 millió fölé emelkedett, ez pedig 7%-os éves bővülést jelent.

A CBRE elemzői ezek alapján úgy látják, hogy az idei évben a szállodai vendégéjszakák száma várhatóan meghaladja a hat évvel ezelőtti rekordot.

Mérsékeltebb szállodai nyár, növekvő Airbnb

A nyári hónapokban a növekedés mérsékeltebb volt, ugyanis a szállodákban töltött éjszakák száma mindössze 2%-kal haladta meg az előző év nyári értékeit. A vizsgált időszakban eltöltött vendégéjszakák 42%-a június és augusztus között realizálódott.

Az összes budapesti szálláshelyen – a szállodákat és minden más szállástípust is beleértve – közel 11,5 millió vendégéjszakát regisztráltak év eleje és augusztus 31. között, ami 8%-os éves növekedésnek felel meg.

A vendégek 55%-a továbbra is a szállodákat részesíti előnyben, ugyanakkor látványos mértékben nőtt az egyéb- és magánszálláshelyek iránti kereslet. Az ilyen típusú szálláshelyeken megszálló vendégek száma 24%-kal emelkedett az előző évhez képest, a szállodai vendégek száma ezzel szemben 7%-kal bővült.

A nyári hónapokban a szállodai szálláshelyek iránti kereslet 2%-kal nőtt, míg az alternatív szálláshelyek, köztük az Airbnb-k 11,5%-os növekedést könyvelhettek el.

A CBRE elemzése szerint ez a különbség részben annak köszönhető, hogy az ilyen típusú szállásokat elsősorban szabadidős turisták választják, míg a klasszikus szállodák erős üzleti forgalma főként a tavaszi és őszi hónapokban érvényesül.

A kutatásból szintén kiderült, hogy a fővárosi kereslet továbbra is erősen külföldi dominanciájú, a vendégéjszakák 86%-át ugyanis külföldi látogatók töltötték el.

Sokan sokan jönnek Nagy-Britanniából, nő a kínai beutazás

Január és augusztus között a legfontosabb küldőországok között volt az Egyesült Királyság (11%), USA (7%), Németország (7%), Olaszország (7%), Spanyolország (5%), Izrael (7%), Románia (4%), Franciaország (4%), Lengyelország (3%) és Kína (4%).

A CBRE jelentése kiemelte, hogy a Kínából érkező turisták által eltöltött vendégéjszakák száma 17,4%-kal nőtt éves szinten. Bár a szakemberek a nyári hónapokban 2,4%-os visszaesést tapasztaltak, a kínai kereslet 44%-a a nyári szezonon kívül realizálódik, ami egyben a kínai üzleti turizmus jelentős erősödését is alátámasztja. Jó hír továbbá, hogy az izraeli turisták által eltöltött vendégéjszakák száma 58%-kal nőtt 2024 azonos időszakához képest, ami a korábbi háborús bizonytalanság utáni erős visszatérés jele.

Új szállodák, erősödő nemzetközi márkajelenlét

Budapesten jelenleg összesen 234 szálloda működik, ami több mint 23 000 szobával várja az utazóközönséget. Idén eddig 6 új hotel megnyitását ünnepelhették – összesen 465 szobával –, ami 2%-os kínálatbővülést jelent. Az új egységek átlagos mérete 77 szoba, ami a butik jellegű fejlesztések erősödését mutatja. Tovább folytatódik a nemzetközi szállodamárkák terjeszkedése is: az újonnan megnyílt hotelek közül három is jelentős nemzetközi lánchoz tartozik – a Radisson a 71 szobás Radisson Collection Basilicával, az Accor a Tribe Hotel Budapest Airporttal, valamint szintén az Accorhoz tartozó hibrid hotel & hostel koncepciójával, a Jo&Joe-val újított idén.

Az elkövetkező három évben további 20 szálloda és mintegy 2 800 új szoba átadása várható, ami éves szinten, átlagosan közel 3%-os kínálatbővülést eredményezhet.

A különböző fejlesztési szakaszban lévő projektek további 1800 szobát jelenthetnek az előttünk álló időszakban. A jövő év is számos hotelnyitással kecsegtet. A tervek szerint 2026-ban adják át a korábbi Buddha Bar helyén lévő 102 szobás St. Regis Hotelt, valamint az év végére befejeződhet az egykori Sofitel szálloda átalakítása is, ami az Accor szállodalánchoz tartozó SO/ márkanév alatt, 348 szobával nyílik újra.

Stabil foglaltság, enyhülő átlagárak

Az év során mérsékelt árkorrekció volt megfigyelhető: a nyári hónapok átlagos szobaára (ADR) 3,4%-kal csökkent az előző évhez képest, 127 euróra. A visszaesés elsősorban a júniusi 4,5% os és júliusi 13,6% árcsökkenésnek tudható be, amelyet az augusztusi 12,2%-os növekedés ellensúlyozott. A tavalyi évben nagyszabású koncertek – köztük Coldplay, Ed Sheeran és Lenny Kravitz – is hozzájárultak a kimagasló árakhoz.

Az átlagár 2024 júliusában 137 euró volt Budapesten, idén júliusban csak 118 euró.

A foglaltsági szint viszont mindkét vizsgált évben stabil, 77,1% körül maradt, 2025 augusztusában pedig elérte a 82,1%-ot. Idén január és augusztus között az átlagárak kissé nőttek, miközben az átlagos töltöttség 4,7 százalékponttal, 70,5%-ra emelkedett.

Számos új szálloda nyitott meg vagy nyílik az elkövetkezendő években, amely a szállodapiac iránti komoly befektetői érdeklődést mutatja. Az üzleti utazások száma is élénkül – leginkább a jelentős kínai beruházásoknak köszönhetően –, így Budapest fokozatosan zárkózhat fel Prágához és Bécshez ezen a téren

– összegezte Csörget Balázs, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója.

A dallasi székhelyű CBRE Group a 2024-es bevételek alapján a világ legnagyobb kereskedelmi ingatlanszolgáltató és befektetési vállalata, több mint 100 országban van jelen.

Címlapkép forrása: Salvatore Laporta/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images

