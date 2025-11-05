Zöld lámpát kapott a szentendrei HÉV-felújítás

Lázár János építési és közlekedési miniszter még júliusban tett ígéretet arra, hogy
a kormány először a H5-ös HÉV-et fogja felújítani,
beleértve a teljes pályát, a pálya melletti vasútállomásokat, állomásokat. Akkor azt is említette, hogy 54 új HÉV szerelvény beszerzése fog elindulni még ebben az évben – a nyílt eljárású versenypályázat végül a múlt héten, október 29-én, szerdán jelent meg az Európai Unió közbeszerzési értesítőjében.
Az EU-s közbeszerzésben nettó 841 millió 453 ezer euró (aktuális árfolyam alapján körülbelül 326,5 milliárd forint) becsült értékű beruházás során az ajánlatkérő közlekedési társaság összesen 54, normál nyomtávú, alacsony padlós, csuklós, kétirányú közlekedésre alkalmas, teljes hosszban átjárható utasterű, új, személyszállító HÉV-villamos motorvonatot szeretne vásárolni, keretmegállapodás révén – szúrta ki a hirdetményt az Iho.hu.
Debrecenben a kormány egyetért a 471. számú főút 1+000–2+850 km szelvény közötti szakasz négynyomúsításához kapcsolódó új csomópont megvalósításával, de csak akkor, ha annak „jogszabályi feltételei fennállnak”. Hogy ez teljesüljön, az építési és közlekedési miniszter jövőre legfeljebb 960 millió forint kötelezettséget vállalhat. A 481. sz. főút négynyomúsítása II. ütemének kiviteli tervvel bezárólag történő előkészítésére pedig 285 millió forintot szán az állam.
Szegednek 825 millió forint jut a közlöny szerint, a közvilágítást, a belterületi utakat, a közparkokat és általában a közterületeket érintő átfogó infrastrukturális fejlesztésekre, tekintettel az ottani „térségi jelentőségű nagyberuházás” azaz a kínai BYD autógyár építkezésére. Itt az illetékes minisztereknek a város önkormányzatát is be kell vonniuk a döntésekbe.
A Kormány egyetért azzal, hogy a Szeged Megyei Jogú Város területén megvalósuló térségi jelentőségű nagyberuházás Szeged Megyei Jogú Város infrastruktúrájának fenntartása és fejlesztése tekintetében jelentős többletköltségekkel jár együtt
– írja a rendelet.
