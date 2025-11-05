  • Megjelenítés
Zöld lámpát kapott a szentendrei HÉV-felújítás
Zöld lámpát kapott a szentendrei HÉV-felújítás

Portfolio
A kormány támogatja az ígért H5-ös, szentendrei HÉV felújítását – írja a tegnap éjjel megjelent Magyar Közlöny. A határozat határidő, vagy beruházási összeg említése nélkül egyelőre csak annyit ígér, hogy egyetért a fejlesztés korábbi műszaki tartalmának racionalizálásával, a teljesítési szakaszban lévő tervezési szerződés lezárásával és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításával.
Lázár János építési és közlekedési miniszter még júliusban tett ígéretet arra, hogy

a kormány először a H5-ös HÉV-et fogja felújítani,

beleértve a teljes pályát, a pálya melletti vasútállomásokat, állomásokat. Akkor azt is említette, hogy 54 új HÉV szerelvény beszerzése fog elindulni még ebben az évben – a nyílt eljárású versenypályázat végül a múlt héten, október 29-én, szerdán jelent meg az Európai Unió közbeszerzési értesítőjében.

Az EU-s közbeszerzésben nettó 841 millió 453 ezer euró (aktuális árfolyam alapján körülbelül 326,5 milliárd forint) becsült értékű beruházás során az ajánlatkérő közlekedési társaság összesen 54, normál nyomtávú, alacsony padlós, csuklós, kétirányú közlekedésre alkalmas, teljes hosszban átjárható utasterű, új, személyszállító HÉV-villamos motorvonatot szeretne vásárolni, keretmegállapodás révén – szúrta ki a hirdetményt az Iho.hu.

Lázár János
Építési és Közlekedési Minisztérium, építési és közlekedési miniszter
Lázár János 1975-ben született Hódmezővásárhelyen. Egyetemi tanulmányait Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, 1999-ben szerzett diplomát. Hódmezővásárhely
Tovább
Debrecenben a kormány egyetért a 471. számú főút 1+000–2+850 km szelvény közötti szakasz négynyomúsításához kapcsolódó új csomópont megvalósításával, de csak akkor, ha annak „jogszabályi feltételei fennállnak”. Hogy ez teljesüljön, az építési és közlekedési miniszter jövőre legfeljebb 960 millió forint kötelezettséget vállalhat. A 481. sz. főút négynyomúsítása II. ütemének kiviteli tervvel bezárólag történő előkészítésére pedig 285 millió forintot szán az állam.

Szegednek 825 millió forint jut a közlöny szerint, a közvilágítást, a belterületi utakat, a közparkokat és általában a közterületeket érintő átfogó infrastrukturális fejlesztésekre, tekintettel az ottani „térségi jelentőségű nagyberuházás” azaz a kínai BYD autógyár építkezésére. Itt az illetékes minisztereknek a város önkormányzatát is be kell vonniuk a döntésekbe.

A Kormány egyetért azzal, hogy a Szeged Megyei Jogú Város területén megvalósuló térségi jelentőségű nagyberuházás Szeged Megyei Jogú Város infrastruktúrájának fenntartása és fejlesztése tekintetében jelentős többletköltségekkel jár együtt

– írja a rendelet.

