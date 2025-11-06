Felére esett vissza a lakásdrágulás üteme októberben

Az áremelkedés üteme országosan 17,1 százalékról 15,9 százalékra mérséklődött az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Havi szinten 1,5 százalékkal nőttek az árak, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8 százalékos tempótól.
Budapesten októberben szintén 1,5 százalékos volt a havi drágulás, ami jelentősen alacsonyabb a szeptemberi 2,6 százalékos értéknél.
A különböző régiók közül Észak-Magyarországon volt a leglátványosabb a lassulás, szeptemberben még 6 százalék feletti drágulás következett be havi szinten, októberre viszont mindössze 0,8 százalék lett belőle.
Megpihen a lakáspiac
Az adatok egyértelműen arra utalnak, hogy a lakásárak alkalmazkodnak a kereslet és kínálat új egyensúlyához
– mondta a friss adatokról Balogh László, az ingatlan.com gazdasági szakértője.
A folyamat mögött több tényező is áll: októberben bővült a kínálat és mérséklődött a kereslet, a lakásárakat pedig ez a két tényező mozgatja leginkább.
Az Otthon Start Programmal kapcsolatos jó híreket a lakáspiac gyorsan beárazta: augusztusban és szeptemberben még lendületesebb volt az áremelkedés, októberben viszont a tempó jelentősen mérséklődött.
Emiatt az év hátralévő részében már nem is lehet jelentősebb áremelkedésre számítani, hiszen nincs olyan eladó vagy vevő a piacon, akinek újdonság lenne a kedvező kamatozású 3 százalékos hitellehetőség.
Budapesten megfogta az árakat a 1,5 milliós négyzetméterár-sapka
November elején átlagosan 1,49 millió forintba kerül a fővárosi használt társasházi lakások négyzetmétere, pedig szeptember elején még 1,45 millió forintnál járt ez az árszint, ami két hónap alatt 2,2 százalékos áremelkedésnek felel meg.
Érdekesség, hogy az Otthon Start program júliusi kihirdetése és a szeptemberi indulása között még 5,4 százalékkal emelkedtek az eladó budapesti használt társasházi lakások átlagos négyzetméterárai, viszont az utóbbi két hónapban már kevesebb mint felére csökkent ez a drágulási tempó.
Ez leginkább annak köszönhető, hogy a fővárosi átlagos használt lakásárak már nem, vagy csak nagyon nehezen tudnak a másfél millió forintos négyzetméter-árkorlát fölé nőni - ez pedig természetes fékező hatást gyakorolhat a további drágulásra is. Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi lassulás nem azt jelenti, hogy olcsóbbak lettek a lakások, hanem azt, hogy már nem emelkednek olyan gyorsan, mint korábban.
Két-háromszoros különbség is van a fővárosi lakásárakban
A társasházi lakások és a kertes házak kínálatát együttesen vizsgálva a fővárosi használt ingatlanok átlagos négyzetméterára 1,39 millió forint volt november elején, de
az egyes kerületek árszintjei között óriásiak a különbségek.
A legmagasabb árakat továbbra is a belváros és a budai hegyvidék nyújtja: az V. kerületben 2 millió forint, az I. és XII. kerületben pedig 1,8 millió forint körüli a négyzetméterenkénti mediánár. A legkedvezőbb árak ezzel szemben a peremkerületekben találhatók, ahol szinte harmadáron lehet ingatlant vásárolni: a XXIII. kerületben 800 ezer, a XVIII. kerületben 900 ezer, míg a beköltözési korlátozásokat nemrég kilátásba helyezett XVI. kerületben 1 millió forint körül alakulnak az átlagos négyzetméterárak.
Megyeszékhelyek: Debrecen vezet, Salgótarján a legolcsóbb
A megyeszékhelyek piacán is hasonló a kép: a legdrágább város Debrecen, ahol 998 ezer forint a használt lakóingatlanok átlagos négyzetméterára. Győrben és Szegeden 900-950 ezer forint körül alakul a fajlagos árszint, ami azt mutatja, hogy az ipari központként is funkcionáló nagyobb vidéki városok egyre közelebb kerülnek a fővárosi lakásárakhoz.
A skála másik végén ugyanakkor hatalmas a különbség: Salgótarjánban közel 300 ezer, Békéscsabán 447 ezer, míg Kaposváron 515 ezer forintért kínálják a használt lakások és házak négyzetméterét.
A következő fordulat jövőre várható
A lakásárak voltázásban a következő hónapokban az Otthon Start programban megjelenő új lakások hozhatnak ismét fordulatot. Az otthon startos elsőlakás-vásárlókat célzó új lakások 2026 januárjától jelenhetnek meg nagyobb számban a kínálatban. Bizonyos településeken és kerületekben azzal a furcsa helyzettel találkozhatnak majd a vásárlók, hogy szinte ugyanannyiért vehetnek majd jó minőségű használt vagy új építésű ingatlant, aminek biztosan lesz majd hatása az árszintekre is - mondta el Balogh.
