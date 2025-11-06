Kétszáz robot uralja a Kifli.hu raktárát

Biatorbágyon nyílt meg a Kifli.hu új, 16 500 négyzetméteres automatizált raktára, amely a magyar online élelmiszer-logisztika egyik legnagyobb fejlesztése az elmúlt években.
A több tízmillió eurós beruházás az alkalmazott technológiai megoldások miatt is mérföldkő: ez az anyacég Rohlik Group legmodernebb és egyben legnagyobb raktára, ahol közel 5000 négyzetméteren beépített automatizált rendszer működik.
A teljes kapacitás beállását követően a raktár naponta 12 500 rendelést tud majd feldolgozni és kiszállítani.
Az új rendszer lényege, hogy a termékek 80 százalékának esetében a termékek "mennek" a dolgozókhoz, ez az úgynevezett „goods-to-picker” megoldás, amely felgyorsítja a rendelések összekészítését, háromszorosára gyorsítva a munkafolyamatot. A nagyságrendileg 200 robotból és 60 ezer tárolóegységből álló rendszerben közel 20 ezer termék van, amit a robotok automatikusan juttatnak el a csomagoláshoz és ezek a számok a kapacitásnövekedéssel tovább fognak emelkedni.
A most megnyitott második telephelyen mintegy 100 új munkatárs dolgozik, a folyamatosan felfutó teljes kapacitáson pedig akár 400 fő foglalkoztatása is lehetséges lesz a raktári folyamatokban, a futárok nélkül számolva. A raktárvezetés és a szellemi pozíciók száma megduplázódik és jelentősen bővül a technikai és mérnöki csapat létszáma is.
Az új raktár mesterséges intelligencián alapuló készletkezelést, szén-dioxid-alapú hűtőrendszert, napelemeket és hőszigetelést is tartalmaz. Indulásával a Kifli.hu kétszeresére növeli rendeléskezelési kapacitását, most már havi több mint félmillió rendelést tud kiszállítani. Az új létesítmény révén a Kifli.hu mintegy 55 000 új vásárlót ér el a bicskei és biatorbágyi térségben. A Kifli.hu azon dolgozik, hogy a teljes budai oldalt – mintegy 570 000 embert – akár két órán belül ki tudjon szolgálni.
A korábban kiszolgált települések, mint Budaörs, Törökbálint, Herceghalom mellé 2025. november 10-től új városok, köztük Zsámbék, Etyek, Bicske és Felcsút is bekerülnek a lefedettségi körbe, 2026 elején pedig további jelentős bővítés várható. Az eddigi, Jászberényi úti raktár a pesti és keleti régiók kiszolgálásáért felel a jövőben, így a vidéki területek lefedettsége is fokozatosan bővülhet. A Kifli.hu az ország keleti felében is tervezi a bővülést olyan, jelenleg nem lefedett területekre is mint Cegléd, Hatvan vagy Gyöngyös.
